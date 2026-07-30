Министри поискаха отчет от прокуратурата за разследванията на "тънките" магистрали

Министрите на регионалното развитие арх. Иван Шишков и на правосъдието Николай Найденов са поискали информация от изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за развитието на разследванията по т.нар. "тънки" магистрали. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

"Надявам се, че ние, като институции, и Прокуратурата сме от една и съща страна - тази, която опазва и защитава обществения интерес", заявил арх. Шишков по време на срещата.

От съобщението на министерството не става ясно къде е проведен разговорът, нито по чия инициатива е организиран. Още: Докато Радев управлява, "Хемус" ще стигне до Велико Търново: Край на поръчката за над 1 млрд. евро за основни ремонти

Темата на срещата са били сигналите, изпратени през март 2023 г. до тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Те бяха подадени от арх. Шишков в качеството му на служебен министър на регионалното развитие след извършени проверки на редица инфраструктурни обекти, чиито резултати тогава бяха представени публично.

Сигналите засягат предполагаеми нарушения при строителството на автомагистрала "Хемус", включително авансовите плащания към т.нар. "доставчици на услуги", незаконното строителство на четвъртия лот от магистралата, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път, втория и третия участък на автомагистрала "Тракия", както и други инфраструктурни обекти, при които според проверките са установени нарушения в строителния процес.

По време на срещата Шишков е заявил, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството и неговите структури са готови да окажат пълно съдействие на разследващите органи.

До момента прокуратурата не е предоставяла официална информация за развитието на разследванията по тези сигнали. Към момента на сайта на държавното обвинение няма съобщение и за проведената среща. Още: „Няма малка и голяма кражба. Има кражба“: Шишков разкри как са сключвани договорите за пътища

Разговорът се състоя ден след като премиерът Румен Радев отправи остри критики към работата на прокуратурата. Повод за тях стана разследване, свързано с предполагаемо източване на "ВиК Бургас".