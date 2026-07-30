Затвори лятото в буркан!

Всичко необходимо за най-хубавите домашни консерви на топ цени в Kaufland

Истинската магия на лятото не е само в плажа, а в онзи аромат на печени чушки и домашна лютеница, който ни стопля през зимата. Време е да бутилираме слънчевите дни! За много хора подготовката на компоти, сладка, туршии и консервирани зеленчуци вече започна. За да не се превръща „операция Зимнина“ в безкраен маратон, Kaufland се включва с атрактивни предложения, като още тази седмица до 2 август клиентите могат да открият разнообразие от прибори и уреди за консервиране на промоционални цени - от буркани, капачки и фунии до машини за мелене на домати и чушкопек. Всички предложения могат да бъдат разгледани и в онлайн брошурата ТУК. Ето и акцент на по-важното:

● Капачки за всеки вкус: От класика до свежи цветни комплекти (20 бр. от 0,99 € / 1,94 лв.), защото лютеницата заслужава стил.

● Буркани за големи и малки идеи: Комплекти с капачки (от 1,73 € / 3,38 лв. за малки гурме изкушения до 3,99 € / 7,80 лв. за сериозни компоти).

● Арсеналът на майстора: Фуния за нула разливане (3,00 € / 5,87 лв.), ренде (1,89 € / 3,70 лв.) и машинка за домати (3,83 € / 7,49 лв.), с която домашният сок става като по детска игра.

● Звездата на сезона: Троен чушкопек с 3 години гаранция само за 21,99 € / 43,01 лв. (с Kaufland Card XTRA) – за да ухае на истински български дом!

Eжедневно Kaufland предлага богат избор от свежи български плодове и зеленчуци на изгодни цени и с проверено качество. Пълният асортимент може да се види в онлайн брошурите ТУК и ТУК.