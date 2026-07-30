СДВР отрече, че издирва световна шампионка по художествена гимнастика заради загиналия в Банкя бизнесмен

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) не издирва бившата гимнастичка Симона Пейчева във връзка с разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието тяло беше открито след умишлен палеж в дома му в Банкя. Това са съобщили от СДВР за Нова телевизия с уточнението, че издирването ѝ не се налага. От телевизията твърдят, че са се свързали със световната шампионка по художествена гимнастика, но тя отказала коментар. По-рано БНТ съобщи, че СДВР издирва Пейчева, за да бъде разпитана като свидетел по разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков, известен с прякора Загатото. Още: Полицията издирва звезда от художествената гимнастика заради смъртта на бизнесмен

Според информацията Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с 56-годишния бизнесмен часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя.

Работи се по умишлен палеж

Припомняме, че на 27 юли пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен. При потушаването на огъня е намерено силно овъгленото тяло на мъжа. Първоначално се работеше по всички възможни версии за смъртта му, но последвалите експертизи на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението“ показаха, че пламъците са лумнали вследствие на умишлен палеж. Това насочи разследването към версията за предумишлено убийство, по която вече работи Софийската градска прокуратура. Някои български медии съобщиха, като се позоваха на свои източници от разследването, че на втория етаж на къщата е имало две огнища на пожар. Още: Умишлен пожар в Банкя уби известен бизнесмен