България отново търси кой да ремонтира двигателите на МиГ-29

Министерството на отбраната (МО) обяви нова обществена поръчка за основен ремонт на до десет двигателя за изтребителите МиГ-29, след като предишният опит да бъде избран изпълнител се провали заради липса на кандидати. Междувременно ведомството продължава да търси резервни части и употребявани изтребители, които да поддържат способностите на Военновъздушните сили до пълното въвеждане в експлоатация на F-16 Block 70.

Новата поръчка е с максимална прогнозна стойност от 17 млн. евро с ДДС и предвижда сключването на рамково споразумение за срок от четири години. Тя обхваща основен ремонт на до десет двигателя РД-33, серия 2, с който да бъдат възстановени ресурсът и срокът им на експлоатация. Още: "България иска да ги купи от нас": Полша отново потвърди за интерес от страната ни към самолетите МиГ-29

Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември.

В началото на годината МО обяви сходна процедура за ремонт на десет двигателя на стойност над 21 млн. евро, но тя беше прекратена, след като нито една компания не подаде заявление за участие.

На практика Полша остава единствената държава, на която България може да разчита за поддръжката на съветските МиГ-29. Подобни възможности има и Украйна, но към този вариант правителството засега подхожда резервирано.

Паралелно с ремонта на двигателите Министерството на отбраната търси и резервни части за изтребителите. По-рано тази седмица от ведомството съобщиха, че са изпратили запитвания до няколко държави за налични самолети и компоненти.

Спорът около изтребителите

Военният министър Димитър Стоянов подчерта, че България не възнамерява да купува нови МиГ-29, а се интересува единствено от резервни части. Още: Като ще купуваме пак МиГ-29, защо пък да не купим и лади за администрацията?

"Не искаме да правим ескадрила от МиГ-29 или наново да купуваме МиГ-29. Имаме достатъчно самолети, но ни трябват резервни части. Това искаме, нищо повече", заяви той.

Темата предизвика реакция и от Полша. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че България е проявила интерес към всичките 14 останали полски МиГ-29.

По думите му самолетите са в добро техническо състояние и могат да бъдат продадени на България, ако Варшава не постигне споразумение с Украйна. Полша предпочита да предостави машините на Киев срещу украински дронове и технологии за производството им, но не изключва и сделка със София.

Освен това България е изпратила запитвания до Пентагона и до Швеция за евентуално придобиване на употребявани F-16 и Gripen, но министър Стоянов призна, че не очаква положителен отговор. Още: "Министерството да не превръща страната в гробище за съветски самолети"

По думите му подобни запитвания са били отправяни още през 2022 г., когато отговорът също е бил отрицателен. От американска страна тогава са препоръчали България да продължи да поддържа наличните МиГ-29.

В момента старите съветски изтребители остават единствените самолети, на които България разчита за изпълнение на мисията по "ер полисинг". Въпреки че страната вече получи първите осем F-16 Block 70, те все още не могат да поемат бойното дежурство, тъй като подготовката на пилотите и изграждането на необходимата инфраструктура не са приключили. Освен това доставката на вторите осем самолета се забавя.

Очакванията са да бъдат необходими поне още две години, преди новите F-16 да достигнат пълна оперативна готовност.

Междувременно разходите за поддържането на съветската авиационна техника продължават да растат. По разчети на Министерството на отбраната експлоатацията на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. ще струва около 114 млн. лева, от които 86,5 млн. лева са предвидени за МиГ-29, а 27,6 млн. лева - за щурмовите самолети Су-25. Още: Като последен собственик на "Москвич" в квартала: Мирчев за МиГ-29 и унижението да ги отмъкнем от Киев

Ресурсът на българските МиГ-29 изтича в периода 2028-2030 г.