Пробив на "Сръбски свят" във Вашингтон? Позната с антибългарските си прояви конгресменка работи за благото на Сърбия

На фона на действията на Сърбия за дестабилизация на Балканите, китайските инвестиции в западната ни съседка, неспирните протести срещу режима на Александър Вучич и корупцията в страната - петима членове на Конгреса на САЩ внесоха резолюция за учредяване на „Месец на сръбско-американското наследство“. За резолюцията се похвалиха от посолството на Сърбия в САЩ във Facebook.

Трябва да отбележим, че сред вносителите на резолюцията е Клаудия Тени, която в миналото е работила за Югославия.

В момента Тени оглавява Групата за приятелство към Конгреса на САЩ със Северна Македония, като същевременно е отявлен критикар на България. Още: Сърбия пред загуба на домакинство на ОССЕ: Приятел на България в Конгреса на САЩ e в основата

Същата е критикувала страната ни заради европейския път на Скопие. Тя беше и сред и вносителите на скандална резолюция от 2022 г, изопачаваща българското културно наследство.

В същата резолюция се твърдеше, че на кораба на Христофор Колумб е имало македонец, въпреки че през 15 век не е имало македонска идентичност.

Проекторезолюцията за Сърбия

Прави впечатление, че резолюцията още не е внесена в Конгреса, но бязиранаъа в Белград Newsmax Balkans вече разполага с документа. Още: След заплахите: Вучич е готов да прости на мъжа, който му размахва нож (ВИДЕО)

В резолюцията се посочва, че в Съединените щати живеят приблизително един милион американци от сръбски произход. "Още от XIX век поколения сръбски имигранти пристигат в Америка в търсене на свобода, икономически възможности, религиозна свобода и сигурност. В продължение на повече от век те са се превърнали в неразделна част от американското общество и са допринесли значително за развитието на нацията", пише още в документа, според Newsmax.

В заключителната си част резолюцията призовава Камарата на представителите да подкрепи обявяването на Месец на сръбско-американското наследство и да признае историята, културата и приноса на американците от сръбски произход. Тя също така призовава да се отдаде дължимото на приноса на сърбите в сферите на науката, медицината, технологиите, образованието, бизнеса, изкуствата, културата, военното дело и спорта.

Интересите на САЩ в Западните Балкани

Припомняме, че според доклад на Държавния департамент на САЩ до Конгреса за Западните Балкани Вашингтон определя като приоритет Коридор 8, който е от стратегическо значение за НАТО и транспортната свързаност между България, Северна Македония, Албания и Италия. Още: Вучич: Ако загубя изборите, ще се смея от ареста, затвора и гроба

Сърбия обаче лобира срещу Коридор 8 и в полза на Коридор 10, който включва и китайското карго, въпреки че наскоро излезе информация, че САЩ ще наливат милиони срещу китайското влияние.

Междувременно сръбският президент Вучич наскоро беше в Китай и договори откриване на завод за роботи в Сърбия, хвалейки се, че Сърбия се роботизира.

Същевременно Европейският парламент е загрижен от ширещия се "Сръбски свят" в свой доклад от юни 2026 г.

Протестите в Сърбия и недоволството срещу Вучич и корупцията в страната още не са стихнали след инцидента с изработената от китайци козирка в Нови Сад, която се срути и погуби десетки хора.