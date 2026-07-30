Приключи четвъртото издане на актьорския курс "Лий Страсбърг" в България

На 25 юли в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" се състоя официалното закриване на четвъртия за България актьорски уъркшоп на световноизвестния "Институт по театър и кино Лий Страсбърг". Участниците преминаха през изключително интензивен, единствен за целия Балкански полуостров, шестдневен уъркшоп с Алани Илонгве и Дейвид Лий Страсбърг, син на легедарния Лий Страсбърг и директор на института в Лос Анджелис.

По време на финалната вечер, публиката имаше възможност да стане част от един по-различен формат и да наблюдава на живо мастър класа на Дейвид Лий Страсбърг. Вместо представяне на завършени сцени, публиката стана пряк свидетел на директната работата между актьор и преподавател. Това акцентира една от основните философии на "Метода", а именно, че един образ никога не е завършен и работата на актьора никога не трябва са спира.

Фотограф: Кристина Самсарова

На финала на церемонията, Дейвид Лий Страсбърг, обяви носителя на стипендията, покриваща едногодишно обучение в "Института по театър и кино Лий Страсбърг". Актрисата Даниела Замфирова бе избрана сред 16-те участници и ще има възможност да поеме по стъпките на едни от най-великите артисти на всички времена.

Някои от най-известните ученици на "Метода" на Страсбърг са: Ал Пачино, Мерилин Монро, Джеймс Дийн, Робърт Де Ниро, Анджелина Джоли, Скарлетт Йохансон, Лейди Гага и много други.

Организатор на уъркшопа е актрисата Кристина Верославова, позната от сериалите "Татковци" и "Вина". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура". Официален партньор е Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ).