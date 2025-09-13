Войната в Украйна:

Групата на "Обнови Европа" в ЕП настоя за освобождаване на Благомир Коцев

13 септември 2025, 14:25 часа 359 прочитания 0 коментара
Групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент настоява Благомир Коцев да бъде освободен от ареста. В своя позиция от групата посочват, че застават зад кмета на Варна. Това съобщиха от пресцентъра на партия "Продължаваме промяната". "Обнови Европа" изтъква, че Коцев е държан в ареста повече от 60 дни без повдигнати обвинения, а съдът отхвърли искането за по-лека мярка за неотклонение.

Оскъдни доказателства и несъстоятелни обвинения

Арестът и продължаващото му задържане се основават на оскъдни доказателства и несъстоятелни обвинения, като дори един свидетел признава, че е дал показания под натиск. Според "Обнови Европа" това е пример за злоупотреба с мярката "задържане под стража" и поставя под въпрос справедливостта в политически чувствителни дела.

Групата на "Обнови Европа" в Европейския комитет на регионите подчертава, че този репресивен подход поражда сериозни съмнения по случая и отразява нарастващите тревоги за демокрацията и върховенството на правото в България.

"Ако обвиненията не могат да бъдат подкрепени с ясни и надеждни доказателства, кметът Коцев трябва да бъде освободен, за да продължи своя мандат, за който е демократично избран, посочват те в позицията си.

Вчера Софийският градски съд (СГС) реши да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Европейски парламент арест Продължаваме промяната Обнови Европа Благомир Коцев
