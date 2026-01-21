Гуцанов с призив за пенсионната реформа по втория стълб

"Дали ще има време в това Народното събрание да бъде приета пенсионната реформа, зависи от народните представители. Моето лично мнение е, че трябва да се подхожда много внимателно, когато говорим за пенсионна реформа." Това каза на брифинг след днешното правителствено заседание министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов във връзка с предлаганите от кабинета промени в Кодекса за социално осигуряване за мултифондов модел и повече инвестиции в икономиката и пенсиите.

Когато са правени разчетите за втория стълб, преди повече от 20 г., са взети определени виждания. Дали обаче те са изпълнени в момента? Защото не считам, че е нормално две пенсии да са по-малко от една пенсия. Затова сега с въвеждането на мултифондовете има цел именно да бъде избегнат този проблем, който се получава, заяви Гуцанов.

Смятам, че трябва да се подходи много внимателно и обрано, затова се въздържам от крайности по определени точки, които се предлагат. Смятам, че наистина всичко трябва да бъде изчислено, за да не стане така, че нещо, което се е мислело за добро преди 25 г., в момента отново да не е изчистено по най-добрия начин. Важното е хората да получават колкото е възможно по-високи пенсии и да се чувстват сигурни в пенсионната система. Всичко, което правим, трябва да бъде насочено към това да има повече средства в хората от третата възраст, подчерта социалният министър в оставка.

Всички сметки трябва да бъдат направени много добре и когато влезе в Народното събрание, нека народните представители да огледат отвсякъде всички изчисления и едва тогава да се взема окончателно решение. Правени са разчети, трябва да се подхожда внимателно и консервативно. Има данни, че над 80% от хората дори не знаят къде и как отиват техните средства. Те трябва да бъдат питани, когато се вземат решения, и да има сигурност в тази система. Най-важното е сигурност, предсказуемост и всичко да бъде насочено към хората. Това е смисълът на пенсионната реформа, която се прави, добави Борислав Гуцанов.

В отговор на въпрос той съобщи, че е решено бюджетните заплати да са увеличени с 5%. Увеличени са с 5%, а не с инфлационните индекси, които са 3,5%, което е по-благоприятният вариант, посочи Гуцанов.

