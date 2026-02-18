Войната в Украйна:

Гюров за вицепремиера Янкулов: Разчитаме да освободи Сарафов от кабинета му (СНИМКИ)

18 февруари 2026, 13:20 часа 284 прочитания 0 коментара

"С акцента, който поставяме с Андрей Янкулов на позиция вицепремиер, даваме ясен знак за важността на съдебната система и нужните реформи в нея. Янкулов води разследването по "Осемте джуджета" и има моралните и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши това". Това обяви новият служебен премиер Андрей Гюров след края на церемонията в президентството и след успешно изпълнения мандат за съставяне на служебен кабинет.

106-ото правителство на страната ще положи клетва пред парламента на 19 февруари, а предсрочните парламентарни избори ще са на 19 април. "Нося цялата отговорност за избора на всички министри", обяви Гюров по повод предложения проектосъстав на кабинета.

Любопитните имена

Най-очакваното име бе това на вътрешния министър, а поста ще заеме наказателният съдия Емил Дечев.

"Виждаме в предишните избори, че някъде се къса нишката от това МВР да установява нарушения в изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди. Разчитаме, че Дечев ще свърже тези две неща и хората ще знаят, че се носи отговорност за всякакви нарушения по време на изборите. Вътрешният министър трябва да е и човек, който не е обвързан с една или друга партия, за да няма обвинения, че ще подпомага нечия предизборна кампания", обоснова се премиерът Гюров.

На въпрос за избора на Хасан Адемов за социален министър и Иван Христанов за земеделски министър, макар бидейки ярко партийно обвързани, премиерът бе лаконичен: "И двамата са с безупречна експертиза в своите ресори".

По повод избора на нов вицепремиер за честни избори в лицето на изборния експерт Стоил Цицелков, бившият подуправител на БНБ каза: "Вярваме, че за да бъдат честни тези избори трябва не само МВР да вземе категорични мерки, но и ангажираността и участието на гражданите е важно. Цицелков е дълго време част от Обществения съвет към ЦИК и ще осигури връзката с гражданите, познавайки изборния процес в детайл и ще може да координира всички действия".

Гюров подчерта още, че с президента Йотова са "на една страница" по отношение на "Петрохан" и призова за наличие на пълна информация и насочи вниманието към професионалистите да си свършат работата.

Ивайло Илиев
