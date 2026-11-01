Ивайло Мирчев: Гласувах за президент, който не се снишава

Гласувах за свободна, европейска, демократична България, за президент, който не се притеснява да постави на първо място националния интерес, за президент, който не изпълнява волята на диктатори, не се снишава, за президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена. Това каза пред журналисти съпредседателят на “Да, България“ Ивайло Мирчев, след като гласува в Националната природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов“ в столицата. Мирчев поздрави с днешния ден на Народните будители и допълни, че най-добрият начин да ги почетем, е да бъдем будни граждани и без страх и без притеснение днес хората да гласуват спрямо собствените си убеждения. Още: "Снишихме се, но Русия пак ни атакува“: Мирчев за новата атака в Черно море

Сигнали за куруване на гласове

Цяла кампания лъжи от хора, които искат да управляват страната с разделение – това трябва да спре, каза още Мирчев. Избираме президент за следващите пет години, в които в целия свят ще се случат много неща и ни трябва проевропейски президент, който гледа към Евопа и иска България да бъде в Европа, добави той. В последните часове има изключително голяма активност по отношение на купуването на гласове, каза още Мирчев. По думите му, има много сигнали от местни организации – в областите Ловеч, Добрич, Стара Загора, Бургас, за бизнесмени, за лица, свързани с управляващите, които оказват натиск и опитват да правят контролиран вот. Подаваме сигналите към платформата “Ти броиш“ и се надяваме полицията да не действа спрямо волята на управляващите, а да пресече всички опити за купуване на гласове така, както беше при служебното правителство, допълни Мирчев. Още: Ивайло Мирчев гласува за президент, който няма да позволи международна изолация на България