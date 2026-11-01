В деня на будителите за България на бъдещето: Андрей Гюров и Георги Кандев гласуваха (ВИДЕО)

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев гласува малко след 10.00 часа днес. Кандидатът за президент Андрей Гюров упражни правото си на глас тази сутрин в Благоевград в Националната хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий“: “Днес е Денят на народните будители и отдаваме почит на тези, които със знанието и словото си са съхранявали българския дух. За мен като университетски преподавател това е и професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги“, заяви Андрей Гюров. Той подчерта, че е гласувал за сигурна, стабилна и европейска България, която отстоява ясно и достойно своя цивилизационен избор. Той определи кампанията на двойката Гюров-Кандев като позитивна, почтена и открита. Още: Бойко Борисов подкрепи Гюров за балотажа

Будителите днес са гражданите на България

“Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България. Една България, която е направила своя цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно, достойно и уверено. Проведохме една много позитивна, почтена и открита кампания. Видяхме резултата на първия тур - той ни отваря вратите към това днес да изберем бъдещето, а не миналото“, каза Гюров. Той призова всички граждани да упражнят правото си на глас и сами да определят бъдещето на България. “Сега решението е в ръцете на всички български граждани - днес те са народните будители. Излезте и гласувайте! Днес изборът е ясен. Очаквам всички български граждани да вземат съдбата си в свои ръце и да гласуват“, каза Андрей Гюров. Още: Йотова срещу Гюров: Равносметката за лъжите и победата

Говорихме с всички, не търсихме политическа подкрепа

Снимка Пресцентър Гюров-Кандев

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев гласува тази сутрин в София, в 17 СУ “Дамян Груев“ в ж.к. “Западен парк“. “Гласувах за една истинска, една нова България. Една България на бъдещето, България в Европа, България на нашите деца. Призовавам всички граждани - излезте и гласувайте за бъдещето и за нашите деца!“, заяви Кандев. Още: "Столът е по-важен от честта": Критик на Кандев се съгласи, че Вълчев трябва да напусне БТА През последния месец и половина кандидатпрезидентската двойка е разговаряла пряко с хората в цялата страна и е търсила тяхната подкрепа без посредници и партийни договорки, увери той. “Ние разговаряме с всички български граждани вече месец и половина“, отговори Кандев на въпрос за получената подкрепа от политически формации и лидери. Той призова гражданите да участват активно в изборния ден и да направят своя избор свободно и по убеждение. Според него именно вотът на хората ще определи посоката на България и бъдещето, което страната ще остави на следващите поколения. Още: Георги Кандев прие поканата за предизборен дебат, но постави условие (ВИДЕО)