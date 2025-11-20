Има ли полицейски чадър над наркопласьорите: ПП-ДБ искат временна анкетна комисия (ВИДЕО)

Полицай от Добрич е уволнен от министър Даниел Митов, като преди това срещу него са образувани дисциплинарни производства. Причините - разкрития, свързани с "ДПС - Ново начало". За това алармира депутатът Бойко Рашков по време на съвместен брифинг на ПП-ДБ и сдружение "БОЕЦ". Става дума за Петър Русев, който също участва в брифинга и беше придружен от неговата адвокатка.

"Казвам се Петър Русев. От 6 години съм служител на ОДМВР - Добрич до 10 октомври 2025 г. Бях уволнен със заповед на министър на вътрешните работи Даниел Митов, като преди това от юни съм подал до него докладна записка с описани репресии срещу мен, затова че съм си свършил работата. Към ден днешен нямам отговор на тези питания", добави Русев.

Въпросните случаи

За случаите разказа Бойко Рашков, който посочи, че уволненият е включен в група за проверка на обществено заведение "Кариби" в курортен комплекс "Албена", където са разкрити сериозни нарушения. Actualno.com припомня обаче, че при разгласяването на случая от "БОЕЦ" беше посочено, че акцията на "Икономическа полиция" е била под ръководството на Ивайло Иванов.

"Включително е намерен, иззет документ, който е издаден от Народното събрание като форма и в него е въведено съдържание, което говори за незаконна дейност", каза Рашков.

Георги Георгиев от БОЕЦ допълни, че става въпрос за рекламен тефтер на Народното събрание, в който според него е водена черната каса на заведението, което по думите му е стопанисвано от бащата на депутатката от "ДПС - Ново начало" Ертен Анисова.

Вторият случай, който посочиха от брифинга, бил пез 2024 г., когато полицаят разкрил автомобил с наркотични вещества в Добрич, управляван от активист на "ДПС - Ново начало".

"Оформя се една ясна структура и цялостна организация на национално ниво за организирана престъпна група за трафик на наркотици, ние установяваме, че на върха на тази организация стои именно Калин Стоянов", заяви още Георги Георгиев от "БОЕЦ".

Той отговори на въпрос дали твърди, че Калин Стоянов ръководи организирана престъпна група, Георгиев заяви, че твърди, че бившият министър е на ръководно ниво в структурата на "ДПС - Ново начало", в която са тези лица, свързани с разпространение на наркотици.

ПП-ДБ искат Временна анкетна комисия

"Общото по тези случаи е, че нищо не се случва. Единственото, което се случва е, че този, който ги е разкрил - полицаят, е уволнен дисциплинарно за уронване на престижа на полицията. Най-вероятно местния престиж, че полицията трябва да се грижи за наркопласьорите и купувачите на гласове", заяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев. Според него е ключово, че навсякъде са замесени "ДПС - Ново начало" и трябва да се разследва дали те са във взаимодействие със шефовете на полицията и дали вътрешният министър е действал правомерно и каква е цялата хронология на тези случаи.

Ето защо от ПП-ДБ ще искат изслушване на министъра и създаване на Временна анкетна комисия, за да се види дали в страната това е масова практика - полицията да се грижи за това наркопласьорите да остават безнаказани.

"Хронологията показва, че във всички тези случаи, в които е слаган чадър над различни престъпни дейности, министър е бил Калин Стоянов. С негови разпореждания са се случвали част от тормоза, който си е вършил работата", смята другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов.