08 януари 2026, 13:00 часа 357 прочитания 0 коментара
Румен Спецов и заплата от 185 000 лева в "Лукойл"? Ресорното министерство мълчи

Назначеният за особен управител на "Лукойл" в България Румен Спецов получава заплата от 185 000 лева месечно - такива твърдения се появиха в публичното пространство през декември. Именно те са и обект на парламентарно питане до министъра на икономиката в оставка Петър Дилов от опозиционния лидер на "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, показа справка на Actualno.com в регистрите на Народното събрание.

Оказва се, че ресорното ведомство обаче не знае каква е заплатата на вече бившия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. В отговора си министър Дилов обяснява, че в сключените договори за управление със Спецов не се съдържат клаузи, уреждащи финансови параметри - нито размер и периодичност на възнаграждението, нито условия за променлива част или бонуси, нито лимити за свързани разходи. 

"Министерството на икономиката и индустрията не разполага с исканата информация и поради това не е в позиция да я предостави", пише Дилов в отговор на въпроса какви са финансовите параметри по сключените договори за управление, видя още Actualno.com.

Снимка: БГНЕС

Най-скъпо платеният у нас?

Според непроверени, но и неопровергани данни, възнаграждението на Спецов го превръща в най-скъпоплатения държавен служител, а неговата заплата надвишава чувствително месечното възнаграждение на управителя на БНБ Димитър Радев, който получава 32 500 лева. Според някои издания внушителната сума от 185 000 лева е стандартната заплата, която и до този момент е получавал ръководителят на "Лукойл" - преди да има нужда от особен управител.

Любопитното е, че заплатата на Спецов се превърна в дълбоко пазена тайна и в предишната му роля на директор на приходната агенция, след като в началото на 2025 г. НАП отказа да предостави информация на сдружение БОЕЦ за заплатата и изплатените премии на Спецов в качеството му на директор. Впоследствие през юни 2025 г. възнаграждението му бе увеличено със 7000 лева, но Министерски съвет отказа да посочи новия размер или с какъв процент се вдига.

Иначе назначението на Спецов от 14 ноември м.г. с решение на правителството за особен управител на четири от дружествата на "Лукойл" у нас предизвика противоречиви реакции, тъй като той не отговаря на изискването да има 5-годишен опит в търговията и доставките на нефт и нефтопродукти. 

В своето писмо още министърът обяснява, че сключените договори за управление на въпросните дружества са подписани в изпълнение на решението и не съдържат никакви финансови параметри.

Ивайло Илиев
