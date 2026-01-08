Василев с прогноза пред "Die Presse": 60% избирателна активност и срив на Борисов

"Нуждаем се от мнозинство в парламента, т.е. 121 депутати, за да проведем необходимите реформи и да спрем корумпирания модел на управление на Бойко Борисов. Защото точно този модел доведе до това България все още да е една от най-бедните страни в ЕС. Изборната активност напоследък беше много ниска и беше само 34 до 35%. Сега се очаква активност от 55% или може би дори 60%. Това означава, че този път почти два пъти повече граждани ще гласуват. И те сигурно няма да гласуват за Борисов.

Това коментира в интервю пред австрийското издание "Die Presse" лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Пред журналиста Томас Розер бившият финансов министър коментира, че 80% от населението са подкрепили протестите, довели до оставката на кабинета Желязков. "Хората излязоха на улицата, за да им кажат: Стига вече. Те искат страната да се управлява по различен начин - и накрая хора като Борисов или Пеевски да изчезнат от българската политика. Защото това правителство нямаше какво да казва. Всички решения се вземаха от тези двама джентълмени", казва той.

Пред изданието той припомни и за началото на антиправителственото недоволство - предложеният проектобюджет, който катастрофира гръмко: "Още при увеличението на социалните осигуровки в бюджета за 2025 г. средствата бяха разпределени несправедливо. Служителите в службите за сигурност получиха 50% увеличение на заплатите, докато тези в здравеопазването или в образователния сектор практически останаха с празни ръце. Сега беше планирано ново увеличение на осигуровките, също за да се вкарат повече средства в съмнителни банки, които кредитират близки до правителството фирми", казва той.

Още: От парламента до Бахрейн, Колумбия и Мексико: Командировките на депутатите са ни стрували скъпо

На въпрос на изданието как бе използван фактора Тик-Ток в кампанията около протестите, Василев коментира: "Проектът за бюджет беше последната капка, която преля чашата на възмущението. Имаме завладяна съдебна система, която не изпълнява задълженията си, и главен прокурор, който е нелегално на длъжност. Имаше политически арести на длъжностни лица от нашата партия. Това бяха и са причините хората да излязат на улицата - а не ТикТок. В София преживяхме най-голямата демонстрация от 1990 г. насам с над 150 000 души. В Пловдив имаше 50 000 души на улиците, хиляди в повече от 25 други градове. ТикТок е само един начин да обясним ситуацията на по-младите поколения, които не използват класическите медии", казва още лидерът на ПП.

Още: Василев пред "Ел Пайс" за еврото: Успяхме да стабилизираме икономиката чрез увеличените заплати и пенсии

Новите избори

По повод очакваните предсрочни парламентарни избори през пролетта, Василев коментира, че "засега президентът се явява като президент" и препотвърди тезата на коалицията ПП-ДБ, че ако подаде оставка и се кандидатира на изборите, Радев ще бъде третиран от тях като политически опонент.

На въпрос как стана така, че въпреки политическата криза от 2020 г. насам икономиката се развива относително добре, Василев каза: "Това има връзка и с факта, че бюджетните планирания от 2021 до 2024 г. бяха реализирани от мен и моя екип. Това стабилизира икономиката огромно. Въпреки усилията ни да компенсираме икономиката за по-високите цени на енергията, да стимулираме вътрешното потребление и да повишим пенсиите, не допуснахме дефицитът да надхвърли трипроцентната граница и държавният дълг остана на 24% - един от най-ниските в Европа. ... Европейската интеграция е завършена. Сега трябва да решим нашите вътрешни проблеми. Трябва да реформираме съдебната система - и да се погрижим страната да се управлява по начин, от който всички да имат полза, а не само двама души, които действат като мафиотски гангстери", коментира още Асен Василев.

Още: 70% избирателна активност, ако вота бе днес. Всеки втори българин вижда манипулации в хартиените бюлетини