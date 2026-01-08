Нова власт на хоризонта: Първи спекулации за бъдещите служебни министри

Първи спекулации относно потенциалните имена на бъдещите служебни министри в новия служебен кабинет. Очаква се след изчерпването на процедурата по връчване на трите мандата за съставяне на правителство, те да се провалят и президентът Румен Радев да назначи служебен премиер, който следва от своя страна да представи структура и състав на служебен кабинет.

По непотвърдени информации на издания като в-к "Филтър" и сайта "Флагман" държавният глава се очаква да се спре с избора си на бившия лидер на парламентарната група на "Продължаваме промяната" и понастоящем подуправител на Българската народна банка (БНБ) с направление "Емисионно" Андрей Гюров. Според същите спекулации все още има дилема между Гюров и последния служебен премиер Димитър Главчев, който вече ръководи на два пъти служебно правителство след оставката на кабинета Денков и след неуспехът на 50-ото Народно събрание да излъчи редовно правителство. Все пак са налице и останалите опции в т.нар. "домова книга" с потенциални служебни премиери, но почти всички в нея вече публично избързаха и заявиха своя отказ от заемането на подобна позиция.

Кои ще са министрите?

Сред спряганите имена личат такива на бивши служебни или редовни министри със солиден опит в управлението на своите си сфери, като:

Бойко Рашков или Иван Демерджиев - вътрешен министър;

Крум Зарков - правосъден министър и вицепремиер;

Гълъб Донев - социален министър;

Иван Шишков - регионален министър;

Зарица Динкова - министър на туризма;

Найден Тодоров - министър на културата.

Единствената спирачка пред държавния глава е казусът с отстраняването на Гюров от Управителния съвет на БНБ заради производство на Антикорупционната комисия, но това не правело кандидатурата му недопустима според юристи от "Дондуков", твърдят още изданията. Очаква се решение по отстраняването на Гюров от Европейския съд в Люксембург.

"Това, че Румен Радев ще избира между определен кръг лица, не е толкова лошо, предвид възможността му той еднолично да избира свой премиер, както бе преди, без санкция на парламента и така Радев безконтролно да налага своя геополитическия курс. Той би преориентирал държавата в много по-различна посока от тази на парламентарното мнозинство", каза в Студио Actualno политологът Цветанка Андреева по повод бъдещия служебен премиер. Какъв е според нея подходящия профил и какви ще са бъдещите политически ходове на Румен Радев, може да си припомните във видеото тук:

Споровете за Гюров

Преди дни конституционният съдия Орлин Колев коментира, че Андрей Гюров не може да бъде служебен премиер. "Ако нямаме влязло в сила решение на съд, с което не се установява конфликт на интереси или несъвместимост, то тогава продължава да действа обявената несъвместимост или конфликт на интереси", каза Колев пред NOVA.

Иначе Гюров е в неплатен отпуск след решение на Комисията за противодействие корупцията, че заема поста в конфликт на интереси. По случая вървят дела и във Върховния административен съд, и в Съда на Европейския съюз. Самият Колев пък бе избран за конституционен съдия през март 2025 г. с гласовете на управляващите от ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и БСП.

От своя страна бившият правосъден министър Атанас Славов от "Да, България" бе категоричен: "От възможните служебни премиери в "домовата книга" най-отдалечен и нямащ нищо общо с модела Борисов - Пеевски е Андрей Гюров. Той не е освободен от ръководството на БНБ, с поръчкови сигнали го отстраниха временно. В Европейския съд в Люксембург тече дело за независимостта на банката по тази тема", каза той пред NOVA NEWS.