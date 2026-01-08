"Да, България" иска концесионерът на летище София да плаща концесионните си такси (ВИДЕО)

"Да, България" подготвя проект на решение, който ще бъде внесен в Народното събрание и с който Министерският съвет да бъде задължен да предприеме конкретни стъпки за възстановяване на плащането на концесионните такси по договора за софийското летище, считано от 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

От партията напомнят, че отлагането на тези плащания е въведено като временна антикризисна мярка заради пандемията от COVID-19, но към момента възстановяването на трафика и приходите върви по-бързо от първоначално предвижданото. Според "Да, България" фискалната рамка след 2025 г. разчита на приходи от концесии и предполага яснота и предвидимост в договорните отношения.

По оценка на формацията възобновяването на плащанията ще доведе до реални бюджетни постъпления от 2026 г., по-висока сигурност за публичните финанси и по-строга договорна дисциплина след цялостен и публично мотивиран преглед на условията. Финансовият ефект ще бъде изцяло положителен за приходната част на бюджета, без да се пораждат допълнителни разходи. От партията подчертават, че предоставената отсрочка на концесионното възнаграждение е била без начисляване на лихви, което фактически представлява финансова преференция за концесионера и пропуснат приход за държавата.

От "Да, България" посочват още, че само за първите три отчетни периода от началото на концесията дължимото възнаграждение надхвърля 17,2 млн. евро за периода от 20 април до 31 декември 2021 г., над 27,2 млн. евро за 2022 г. и повече от 34,5 млн. евро за 2023 г. Общата сума е над 79 млн. евро, или повече от 154,8 млн. лв. без ДДС. Съгласно действащата отсрочка тези задължения са изместени за плащане в периода 2046–2048 г. При консервативни допускания и дисконтов процент от 3% това отлагане води до приблизителна приведена стойност към 2026 г. от около 42 млн. евро, отбелязват вносителите.

Припомня се, че през ноември миналата година Министерството на транспорта и съобщенията е настояло концесионерът на летище "Васил Левски" – София, компанията "СОФ Кънект", да възобнови плащането на пълния размер на концесионната такса от 1 януари 2026 г.