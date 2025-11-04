Има ли тайна кандидатура на ИТН за член на СЕМ и защо мистерията се заплита?

Точно два месеца след като Народното събрание одобри правила за избор на член на Съвета за електронни медии (СЕМ) и откри процедура, неофициална информация за кандидатура от името на "Има такъв народ" изпълни публичното пространство със съмнения. По данни на "Клуб Z" режисьорът на "Вечерното шоу на Слави Трифонов" и дългогодишен служител на шоумена Христиан Ночев - Ночката е бил издигнат за член на СЕМ, но впоследствие е била оттеглена, твърдят колегите ни.

Самата процедура по избор на нов представител от квотата на парламента има доста неясноти. Съгласно правилата, номинации можеха да се правят в 7-дневен срок - т.е. до 11 септември, тъй като самата процедура е открита на 4 септември. В съответната секция на сайта на парламента обаче няма публикувани кандидатури, което предполага процедурата да бъде прекратена и да се стартира нова такава впоследствие. Тя касае излъчването на член на регулатора на мястото на Галина Георгиева, чийто мандат изтече още през юли т.г.

Още: Мълчанието на ИТН: Бюджетът е на ръба, Пеевски е във властта, а Бачев е в гей скандал

Кой е "номинираният"?

Христиан Ночев е работил основно за "Шоуто на Слави". Сърежисьор е на филма "Граница" и на студентското емблематично предаване "Ку-Ку" от началото на 90-те години. Роден е през 1964 г. в Пловдив. Съдружник е във фирма "Филмарк" ООД заедно с Цветодар Марков.

На този етап председателя на Комисията по култура и медии и лидер на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов не дава информация по темата. Съгласно процедурните правила депутатите (или парламентарните групи) правят номинации за членове на СЕМ в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по култура и медии.

Единствено информация е дошла от секретар на комисията по култура, който е обявил: "Когато има номинации, ще бъдат обявени на сайта", казва той пред изданието, макар че срокът за номинации отдавна е изтекъл. Особен момент е, че според процедурните правила номинациите се публикуват на сайта на НС най-късно три дни преди изслушването на кандидатите. Такова изслушване обаче към момента не е насрочено. Така ако има кандидатури, те може и да останат скрити. Ако обаче няма номинирани, то процедурата следва да се прекрати и да бъде обявена нова. Но и това не е направено към момента.

Още: Заради комунистическата партия: Политици сезираха СЕМ за сериала "На всеки километър"

Снимка: БГНЕС

Как е намесена Галина Георгиева?

Отново по непотвърдена информация самата Галина Георгиева също е причина процедурата да е обвита в неясноти и мистерия. През 2019 г. тя бе избрана с гласовете на ГЕРБ и ДПС на фона на критики и откровени подигравки с дипломата й за висше образование, както и съмненията за компетентността й за позицията в медийния регулатор. При избора й стана ясно, че тя е завършила "Аграрна икономика" с диплома с оценка "Добър 3,89" от Врачанския стопански филиал.

Обратно в настоящето, където Георгиева е единствената в сегашния състав на СЕМ, която защитава тезите и позицията на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, който също е с изтекъл мандат вече три години и половина. Той продължава да заема поста, благодарение на процедурни хватки и съдебни обжалвания и дела, които текат и към днешна дата.

Още: Вариант за изход от задънената улица с избора на шеф на БНТ: Говори доц. Светлана Божилова (ВИДЕО)