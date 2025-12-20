Украинците си "харесаха" летище "Белбек" в Крим: Руски Су-27 попаднаха в серията от удари (СНИМКИ)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) твърди, че е поразила два руски изтребителя Су-27 на военното летище "Белбек" на окупирания Кримски полуостров. Дронове с голям обсег на действие от Специалния оперативен център „Алфа“ на СБУ са ударили двата самолета. Един от тях се е намирал на пистата, бил е с пълен боекомплект и е бил готов за боен полет. "Той беше унищожен", казват от службата в Telegram канала си.

Стойността на двата самолета е около 70 милиона щатски долара, изчислява СБУ.

Освен това контролната кула е била поразена, което може да затрудни организацията и контрола на полетите на летището, твърдят от украинската служба.

Втора успешна атака за няколко дни на летище "Белбек"

Това е втората успешна атака на СБУ срещу летището в Белбек през последните дни. На 18 декември дронове на СБУ удариха руско оборудване на стойност стотици милиони долари - два радара „Небо-СВУ“, радар 92Н6 от системата за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф", система за противовъздушна отбрана „Панцир-С2“ и самолет МиГ-31 с пълен боекомплект.

"Ударите на СБУ по ключови военни летища, както и унищожаването на вражески самолети и системи за противовъздушна отбрана във временно окупирания Крим, значително намаляват военния потенциал на противника в региона. Тази систематична работа ще продължи и в бъдеще", заканват се от СБУ.

