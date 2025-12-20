Вицепремиерът контраатакува ПП-ДБ за жп транспорта: Те заложиха реформата, а сега говорят за корупция

Министърът на транспорта и вицепремиер в оставка Гроздан Караджов отхвърли критиките на "Продължаваме промяната - Демократична България" относно процедурата за възлагане на обществената услуга за железопътен превоз на пътници. Той заяви, че тя е част от задължителните условия за получаване на плащане от Европейската комисия по Плана за възстановяване и че е заложена в ПВУ именно от ПП-ДБ по време на правителството на Кирил Петков.

Позицията на ПП-ДБ

От ПП-ДБ настояха да бъде прекратена процедурата за възлагане на услугата за железопътен превоз на пътници и да се обяви нова, изработена с помощта на външни консултанти и експерти от държави като Германия или Великобритания.

От коалицията са против са против подписването на 12-годишен договор за пътнически и жп превоз. "За нас е неприемливо министър в оставка да предопределя бъдещето на целия жп сектор за 12 години напред, и то при обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за корупция и за предварително уредена процедура с един печеливш", каза Стела Николова от ПП-ДБ от парламентарната трибуна в декларация от името на групата.

Николова смята, че този договор ще произведе частен монопол, за да гарантира огромна субсидия, и ще предостави за ползване на печелившия нови влакове, купени с европейски средства. ПП-ДБ възнамеряват да сезират ОЛАФ, европейската прокуратура и управляващия орган на ПВУ.

Отговорът на Гроздан Караджов

"Декларацията на ПП–ДБ по повод конкурса за обществена пътническа железопътна услуга е ярък пример как те могат два пъти да настъпят една и съща мотика – първо в управлението, сега в опозиция. Изисква се особен вид наглост първо да заложиш бомби със закъснител, после години наред да не правиш нищо, за да ги обезвредиш, а накрая да атакуваш този, който е спасил ситуацията. Точно това правят ПП–ДБ с изригването си срещу конкурса за обществена пътническа железопътна услуга", написа Караджов като отговор във Facebook.

Снимка: БГНЕС

Той цитира решение на Министерския съвет през 2022 г. от кабинета „Кирил Петков“, което утвърждава реформата. Тя е одобрена от ЕК като задължителна, "без която няма средства за новите влакове", добавя министърът. "Следователно конкурсът не е „прищявка“, а задължение по НПВУ, обвързано с ключов етап 165, от който зависи плащането по Плана", казва той.

Записано е, че избраният оператор ще ползва новия подвижен състав по ПВУ, а след края на договора ще го върне на държавата. "Това не са мои решения. Това са текстове, предложени от ПП–ДБ, одобрени от Европейската комисия и обвързани с конкретни срокове и плащания. Днес същите хора обявяват за „скандал“ собствените си решения, които самите те са написали и подписали", казва Караджов.

Той смята, че са спазени изискванията за конкуренция и да се даде достатъчен период за мобилизация на нов оператор. "Алтернативата, която ПП–ДБ удобно „забравят“, е един-единствен национален договор – т.е. 100% гарантиран монопол, без конкуренция и в директно нарушение на НПВУ. Резултатът от този модел го виждаме вече десетилетия: грохнали влакове, разпадаща се система и риск за живота и здравето на пътниците", пише министърът на транспорта.

Той казва също, че една от лицензиите на фирми е издадена по време на кабинета на Николай Денков.

Според Караджов процедурата е "най-прозрачната" от "много години насам", защото е обсъждана със синдикати, превозвачи, академичната общност и НПО, представена е в Комисията по транспорт в Народното събрание, под постоянен мониторинг е на Европейската комисия и е съобразена с Регламент 1370 и най-добрите европейски практики.

Сключването на договора, съгласно поетите от България ангажименти в НПВУ, трябва да стане до края на тази година, защото тогава се предвижда да приключи процедурата. Всички действия и плащания по Плана за възстановяване трябва да приключат до август 2026 г.

"В този контекст е особено цинично да се твърди, че било „неприемливо министър в оставка да предопределя бъдещето на целия железопътен сектор за 12 години напред“. Неприемливо е точно обратното – министри и правителства от ПП–ДБ да не изпълняват задълженията си, а когато сроковете изтичат, да искат всичко да бъде рестартирано, без оглед на последиците за държавата и хората", твърди Гроздан Караджов.

