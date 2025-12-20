Туристът, паднал под връх Вихрен, е загинал

Туристът, паднал в пропаст под връх Вихрен в Пирин на 20 декември, е загинал. Това потвърдиха от Планинската спасителна служба (ПСС) - отряд Банско, цитирани от БТА. Мъжът е паднал от Джамджиевите скали, допълниха от местната спасителна служба. Тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица". Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил, че туристът се е подхлъзнал именно от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха пред БНТ от ПСС.

След подаването на сигнала двама спасители бяха качени с хеликоптер с цел по-бързо достигане до пострадалия. Други техни колеги също имаха готовност да тръгнат към мястото на инцидента, ако се наложи.

Предупреждение за опасност

По-рано днес от ПСС на Българския Червен кръст съобщиха пред БТА, че условията за туризъм в планините са добри, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен.

Температурите в планината са сравнително високи през деня, но вечерта пътеките замръзват и се образува тънък фирн. Времето е приятно, тихо и слънчево, но в късния следобед теренът става опасен и хората трябва да бъдат много внимателни, предупредиха преди дни от Планинската спасителна служба.

