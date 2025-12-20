Любопитно:

Туристът, паднал под връх Вихрен, е загинал

20 декември 2025, 15:04 часа 377 прочитания 0 коментара
Туристът, паднал под връх Вихрен, е загинал

Туристът, паднал в пропаст под връх Вихрен в Пирин на 20 декември, е загинал. Това потвърдиха от Планинската спасителна служба (ПСС) - отряд Банско, цитирани от БТА. Мъжът е паднал от Джамджиевите скали, допълниха от местната спасителна служба. Тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица". Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил, че туристът се е подхлъзнал именно от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха пред БНТ от ПСС.

Още: Турист е паднал в пропаст край връх Вихрен в Пирин

След подаването на сигнала двама спасители бяха качени с хеликоптер с цел по-бързо достигане до пострадалия. Други техни колеги също имаха готовност да тръгнат към мястото на инцидента, ако се наложи.

Предупреждение за опасност

По-рано днес от ПСС на Българския Червен кръст съобщиха пред БТА, че условията за туризъм в планините са добри, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Температурите в планината са сравнително високи през деня, но вечерта пътеките замръзват и се образува тънък фирн. Времето е приятно, тихо и слънчево, но в късния следобед теренът става опасен и хората трябва да бъдат много внимателни, предупредиха преди дни от Планинската спасителна служба.

Още: Мистерията се заплита: Отново изчезна откритият в Пирин мъж, обявен в миналото за починал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
турист Пирин връх Вихрен
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес