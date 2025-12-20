Разузнаването на САЩ: Путин иска цяла Украйна и части от Европа

Докладите на американското разузнаване продължават да предупреждават, че руският диктатор Владимир Путин възнамерява да завземе цяла Украйна и да си върне части от Европа, които са принадлежали на бившата съветска империя. Тези файлове не са достъпни за широката публика, но заключенията от тях съобщава агенция Reuters, позовавайки се на шест източника, запознати с разузнаването. Докладите представят картина, коренно различна от тази, очертана от американския президент Доналд Тръмп и неговите преговарящи за мир в Украйна, които заявиха, че Путин искал да сложи край на войната.

Това противоречи и на думите на руския лидер, който отрича, че представлява заплаха за Европа и който твърди, че иска мир в Украйна, докато говори за още завземане на територия с военни действия и го осъществява на практика: Путин, докато говори за още война: Искаме мир! Зеленски не желае (ВИДЕО).

Според един от източниците най-новият от докладите е от края на септември. Констатациите на САЩ са последователни, откакто Путин започна пълномащабната си инвазия през 2022 г. Те до голяма степен съвпадат с мнението на европейските лидери и разузнавателни агенции, че той ламти за цяла Украйна и териториите на бившите съветски държави, включително членки на НАТО.

Винаги е било ясно, че "Путин иска повече"

„Разследването винаги е сочило, че Путин иска повече“, заяви пред Reuters Майк Куигли - член на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) от Демократическата партия. „Европейците са убедени в това. Поляците са абсолютно убедени в това. Балтийските държави смятат, че са на първо място".

Русия контролира около 20% от територията на Украйна, включително по-голямата част от Луганска и Донецка област. Путин твърди, че Крим и всичките четири области, които Москва незаконно анексира и вписа в Конституцията на Руската федерация - Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка област - принадлежат на Русия. Тръмп оказва натиск върху Киев да изтегли силите си от малката част от Донецк, която Украйна контролира - това е част от предложеното мирно споразумение, потвърждават два източника, запознати с въпроса и цитирани от агенцията. Това е изискване, което украинският президент Володимир Зеленски и повечето украинци отхвърлят.

Преговарящите на Тръмп – неговият зет Джаред Къшнър и милиардерът и строителен предприемач Стив Уиткоф – от седмици преговарят по 20-точков мирен план с украински, руски и европейски представители. Последните разговори в Маями с украинците приключиха, сега следват такива с руснаците, водени от ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Макар американските представители да твърдят, че са постигнали напредък, по въпросите за територията остават значителни различия.

Гаранциите за сигурност зависели от склонността на Зеленски да отстъпи земя?

Снимка: Kremlin.ru

Преговарящите от САЩ, Украйна и Европа постигнаха широк консенсус в понеделник по време на разговорите в Берлин относно солидни гаранции, подкрепени от Щатите, за сигурността на Украйна срещу бъдеща руска агресия.

Източници казват пред Reuters, че тези гаранции зависят от съгласието на Зеленски да отстъпи територия на Русия. Дипломати обаче твърдят, че това не е така и че все още се разглеждат алтернативи, защото украинският президент е изключил възможността за отстъпване на територия. Дипломатите казват, че гаранциите, които ще влязат в сила след подписването на мирно споразумение, предвиждат разполагането на предимно европейски сили за сигурност в съседните страни и в Украйна, далеч от фронтовите линии, за да помогнат за отблъскването на всяка бъдеща руска атака. Москва не е съгласна с такъв ход и го нарича "ескалация".

САЩ ще предоставят разузнавателна и друга подкрепа, а пакетът ще бъде ратифициран от американския Сенат. Според два източника, запознати с преговорите, планът на Вашингтон ще включва и подкрепяни от Щатите въздушни патрули над Украйна.

Някои представители на администрацията на Тръмп признаха, че Путин може да не е склонен да се задоволи с по-малко от първоначалната си цел да завладее Украйна. „Не знам дали Путин иска да сключи сделка, или иска да завземе цялата страна. Това са неща, които той е казвал открито“, заяви държавният секретар Марко Рубио в петък. "Знаем какво искаха да постигнат в началото, когато започна войната. Те не са постигнали тези цели".

Още: Рубио: Не налагаме споразумение на когото и да било, решението зависи изцяло от Украйна и Русия (ВИДЕО)