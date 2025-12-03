Войната в Украйна:

03 декември 2025, 20:27 часа 249 прочитания 0 коментара
Политологът: Протестът е против, така промяна не се прави

Скандал и физически сблъсък разтърсиха кулоарите на парламента, след като съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев поиска среща с Делян Пеевски. Повод за конфронтацията стана твърдението на Пеевски, че Мирчев „му се е навеждал“. Според политолога проф. Румяна Коларова на Мирчев му се иска да се превърне в „герой на народа“, но това е поредната грозна сцена в българския парламент. „Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна“, каза тя.

По думите ѝ коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ се опитва да лидира протестите, но ясно се вижда, че хората не се водят по политиките на партията. Коларова подчерта, че това е типична ситуация, която се повтаря и при предишни протести в страната, припомняйки събитията от 1997 г. насам. „Това е най-естествената патология – чрез протест промяна не се прави, защото протестът е против. От 1997 година насам протестите не предизвикват реални промени“, коментира експертът.

Коларова също отбеляза, че опитите на някои политически фигури да заличат миналото си с нови публични действия само подчертават техните противоречия. Тя обърна внимание, че предсрочните избори в момента са „безизходица“ и не биха решили системните проблеми.

Според нея основният начин за преодоляване на политическа криза е диалогът между представените в парламента партии и изграждането на консенсус около конкретни мерки, а не разчитането на хаотични протести.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
