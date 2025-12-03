"Възраждане": Когато искаш допитване до народа, но не можеш дори да изпишеш "референдум" (СНИМКИ)

Спорт:

Парламентът окончателно отхвърли предложението на президента Румен Радев за национален референдум относно въвеждането на еврото през 2026 г., но истинският акцент на деня така или иначе се оказа друг. И не, не става дума за отсъствието на представител на президентството, нито за седем-месечните процедурни пируети по темата. Главната роля този път беше запазена за проруската партия "Възраждане" - не заради позицията им срещу еврото, а заради... правописа.

По време на ожесточените дебати проруската партия тържествено вдигна транспарант, който трябваше да гласи "Референдум за лева". Вместо това обаче в пленарната зала се появи гордият надпис: "РефеРЕРЕндум за лева!" Още: Депутат от мнозинството посетил Русия: Божанков призова управляващите да се разграничат от него 

Да, точно така – не едно, а две героично подредени "ре"-та, вероятно в опит да се подсили тежестта на народната воля. Или просто защото в бързината някой е решил, че ако едно "ре" е добре, то две са още по-добре. Още: "Възраждане" се изпъчиха гордо до Дмитрий Медведев и нарекоха ЕС "крадец"

Иначе по същество парламентът отхвърли референдума с 135 гласа "против", 81 "за" и трима "въздържал се". "Възраждане", ИТН, АПС, МЕЧ и "Величие" подкрепиха идеята, докато ГЕРБ, ПП-ДБ, "ДПС – Ново начало" и БСП гласуваха "против".

