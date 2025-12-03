"Възраждане": Когато искаш допитване до народа, но не можеш дори да изпишеш "референдум" (СНИМКИ)

Парламентът окончателно отхвърли предложението на президента Румен Радев за национален референдум относно въвеждането на еврото през 2026 г., но истинският акцент на деня така или иначе се оказа друг. И не, не става дума за отсъствието на представител на президентството, нито за седем-месечните процедурни пируети по темата. Главната роля този път беше запазена за проруската партия "Възраждане" - не заради позицията им срещу еврото, а заради... правописа.

По време на ожесточените дебати проруската партия тържествено вдигна транспарант, който трябваше да гласи "Референдум за лева". Вместо това обаче в пленарната зала се появи гордият надпис: "РефеРЕРЕндум за лева!" Още: Депутат от мнозинството посетил Русия: Божанков призова управляващите да се разграничат от него

Да, точно така – не едно, а две героично подредени "ре"-та, вероятно в опит да се подсили тежестта на народната воля. Или просто защото в бързината някой е решил, че ако едно "ре" е добре, то две са още по-добре. Още: "Възраждане" се изпъчиха гордо до Дмитрий Медведев и нарекоха ЕС "крадец"

Иначе по същество парламентът отхвърли референдума с 135 гласа "против", 81 "за" и трима "въздържал се". "Възраждане", ИТН, АПС, МЕЧ и "Величие" подкрепиха идеята, докато ГЕРБ, ПП-ДБ, "ДПС – Ново начало" и БСП гласуваха "против".