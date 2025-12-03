Любопитно:

България и Канада затвърдиха ангажимента си за Източния фланг на НАТО и Черно море

03 декември 2025, 16:35 часа 214 прочитания 0 коментара
България и Канада затвърдиха ангажимента си за Източния фланг на НАТО и Черно море

Министърът на външните работи на България Георг Георгиев проведе двустранна среща със своя канадски колега Анита Ананд в рамките на Срещата на външните министри на държавите членки на НАТО в Брюксел. Тя се състоя на 3 декември по инициатива на българската страна като част от съвместните усилия за активизиране на политическия диалог на високо равнище с Отава. Срещата даде възможност за обсъждане на ключови направления в двустранните отношения и на конкретни стъпки за тяхното по-нататъшно развитие и укрепване, съобщиха от МВнР.

Канада е приоритетен външнополитически партньор

Министър Георгиев подчерта, че Канада е приоритетен външнополитически партньор и доверен съюзник на страната ни в НАТО. Двамата министри потвърдиха устойчивото желание на България и Канада да надграждат взаимноизгодното партньорство, основано на общи демократични ценности, сходни позиции по ключови регионални и глобални въпроси и споделена визия за укрепването на международния правов ред.

Още: Канада драстично орязва квотата за чужденци

Министрите акцентираха върху необходимостта от поддържане на редовен политически диалог, включително чрез двустранни посещения на високо равнище, и откроиха 2026 г. – годината, в която ще бъде отбелязана 60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения – като отлична възможност за допълнително задълбочаване на партньорството.

София и Канада са ангажирани за укрепването на Източния фланг на НАТО

В областта на сигурността и отбраната България и Канада потвърдиха силната си ангажираност към укрепването на Източния фланг на НАТО и сигурността в Черноморския регион.

Министър Георгиев изрази благодарност за канадското участие в инициативата за противоминно противодействие в Черно море (MCM Black Sea) и подчерта значението на новите съвместни усилия в рамките на инициативата “Eastern Sentry” ("Източен страж").

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: МВнР

Още: Турция се тревожи за сигурността в Черно море: Обърна се към НАТО

Двамата министри обсъдиха и възможности за разширяване на двустранното сътрудничество в отбранителната индустрия.

Икономическо и търговско сътрудничество

Икономическото и търговското сътрудничество заеха важно място в разговора. Министър Георгиев открои значителния ръст в двустранния стокообмен през последните години, подкрепен от временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА).

Двамата министри обсъдиха възможностите за разширяване на инвестициите в ключови за България области – енергетика, високи технологии, иновации и инфраструктура. Министър Георгиев представи приоритетите на страната в областта на енергийната сигурност, включително диверсификация на източниците, инвестиции в зеления преход и развитието на ядрената енергетика. Той подчерта потенциала за по-тясно сътрудничество с Канада в сферата на чистите технологии, възобновяемите източници и ядрената безопасност.

Още: Тръмп наказа Канада за рекламата с Рейгън: Повишава митата

В заключение, двамата първи дипломати потвърдиха ангажимента си за задълбочаване и надграждане на партньорството между България и Канада и изразиха готовност да развиват конкретни инициативи в интерес на сигурността, икономическото развитие и благоденствието на гражданите на двете държави, съобщиха от външно министерство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
МВнР НАТО Канада Черно море Георг Георгиев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес