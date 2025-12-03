Лайфстайл:

По команда: Структурите на ДПС благодариха на Пеевски, че пазел етническия баланс

03 декември 2025, 16:18 часа 607 прочитания 0 коментара
Почти в един и същ момент и с един и същ текст на писмата областните организации на "ДПС - Ново начало" и редица местни структури изразиха благодарност и подкрепа към председателя на партията си Делян Пеевски, че не допускал разделение между българи, турци, помаци, милет роми.

Декларациите се споделят в публична група на формацията във Фейсбук. Сред изразилите подкрепа за позициите на Пеевски са организациите в Кърджали, Разград, Хасково, София-област, София-град, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Пазарджик, Русе, Търговище и множество други.

Повод за благодарствените декларации от членове и организации на ДПС до лидера им е негово изказване пред медиите в сряда сутрин, на което обяви лозунга си: "Не на омразата!" като реакция срещу многохилядните протести. Пеевски не каза и дума за влиянието му във властта, но пък заяви, че протестите сеели омразаа и той нямало да го позволи.

"Не подкрепяме опитите за провокации, насаждане на омраза и разрушаване на диалога в българското общество и политическия живот от страна на провалени псевдополитици, които наблюдавахме през последните години", твърдят организациите на ДПС.

"Категорично заявяваме своята готовност да защитаваме правовия ред в държавата с всички демократични средства", пишат още организациите на Пеевски с идентичен текст и с публикации едновременно в сряда следобед.

Ивелин Стоянов
