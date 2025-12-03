Борисов: Младите да разберат как започна годежа, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката (ВИДЕО)

"Е, както казва народът: всяко зло за добро! Днес, референдумът на Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските партии, не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ, и “Ново начало”. Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежа, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано в ТикТок преди минути.

Народното събрание отхвърли предложението за референдум за еврото. 135 депутати бяха против. Предложението беше подкрепено от всички депутати на ИТН, АПС, МЕЧ, "Величие" и "Възраждане". Против бяха групите на ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-НН и БСП.

Един от повдигнатите въпроси в пленарната зала беше свързана с представянето на мотивите. От президентската институция не изпратиха представител, който да представи аргументите на президента за произвеждане на референдум по темата. „Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите“. Това обявиха от президентството, след като Народното събрание отхвърли предложението за провеждане на референдум за еврото.

По-късно президентството изпрати своя позиция: „В отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум, напомняме, че:

Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона. Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите“, посочват от „Дондуков“ 2.

На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“.

