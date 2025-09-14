Ивайло Мирчев: Истинският премиер е Делян Пеевски

Росен Желязков е формалният премиер, а зад него е Бойко Борисов, "на когато му се иска да е премиер, но истинският премиер, който има контрол над другите двама, е Делян Пеевски". Това каза по БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ. Той коментира формулировката и мотивите за внесения от неговата коалиция вот на недоверие: “Когато нелегитимен център на власт управлява страната, а правителството не прави реформи, няма антикорупционна политика и мерки срещу корупцията, ние говорим за завладяна държава.

Двамата най-големи крадци управляват

"Двамата най-големи крадци в момента са в основата на този нелегитимен център, който управлява страната.

Борисов вчера смъмри министър Даниел Митов за случая в Русе, а днес, явно му се е обадил ортакът му в управлението - Пеевски, и той веднага каза, че не трябва да се подава оставка.

По същия начин се случи преди време и във Варна, когато след гафа на МВР Борисов излезе и намекна, че министърът трябва да се оттегли,

след което Пеевски веднага излезе и каза, че министърът никъде няма да ходи. Това е най-ясният симптом на завладяната държава. Нещо, срещу което ние се борим".

Пеевски не иска избори, има да харчи пари

Предсрочни избори сега няма да има, защото Делян Пеевски не иска избори, понеже има да се харчат милиарди - рекорден бюджетен дефицит,

а не защото мотивите на вота на недоверие са слаби и няма достатъчно ясни аргументи, че това правителството трябва да си ходи, коментира Ивайло Мирчев.

Колаж Actualno.com

"Кметове и бивши министри на ГЕРБ, които имат грешки в корупционен план, или отиват да се снимат пред герба с Пеевски, или знаят какво ги чака през институциите, които той владее.

Както КПК сега работи за кметовете на опозицията, много бързо може да се разработи за предишните грешки на хората в ГЕРБ.

Не искат при бай Ставри

Те го знаят много добре това. И тъй като не искат, да поздравят бай Ставри в Централния софийски затвор, правят каквото им каже Пеевски.

Има процес в ГЕРБ в цялата страна - последният пример е от Разград, където областният координатор на ГЕРБ отиде в ДПС-Ново начало при Пеевски".

По тези теми вот на недоверие не е имало, подчерта Мирчев във връзка с коментара на премиера Желязков, че внесеният от ПП-ДБ вот повтаря теми, по които вече е имало внасяни и гласувани вотове.

"Възраждане" продуцират вотове на недоверие, които укрепват правителството, каза той в отговор на въпрос дали ПП-ДБ ще подкрепи заявения пореден техен вот на недоверие, който ще бъде заради безводието.

Рекорден бюджетен дефицит

Има рекорден бюджетен дефицит и твърде вероятно е да излезем над 3%, посочи депутатът от ПП-ДБ и коментира:

"Няма сфера от обществения живот на страната, където има обществени поръчки и определени интереси, в които този нелегитимен център на власт да не е ударил по масата и да не е казал коя поръчка къде трябва да отиде".

“Трябва да се мисли за бъдещето на България, което не е само с борбата с корупцията и завладяната държава,

а да мислим и за сигурността си, като преосмислим много добре къде е Русия в тази наша сигурност и доколко тя не допринася за нашата дестабилизация", каза още Ивайло Мирчев.