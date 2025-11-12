Любопитно:

Управляващите са готови с особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

Управляващите са готови с особен управител в "Лукойл". Това стана ясно от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента след последните законодателни промени, които дават възможност особеният управител да има пълен контрол върху активите на рафинерията в Бургас, включително правото да ги продава. Припомняме, че законът беше прокаран с бързина, невиждана дори за кризисни ситуации, само часове след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли сделката за активите на "Лукойл" с швейцарската компания Gunvor, определяйки я като "марионетка на Кремъл".

Кога ще научим името на особения управител?

Лидерът на ГЕРБ бе поптитан дали управляващите имат готовност веднага да назначат особен управител в "Лукойл", като той каза, че това ще се случи веднага на следващия ден след обнародването на последните законови изменения. ОЩЕ: Борисов: Нито Пеевски, нито Асен Василев ще вземат "Лукойл" (ВИДЕО)

Попитан дали има готови хора за позицията, Борисов отговори: "Имаме всичко. Чакаме Радев да се произнесе". "Името ще го научите от правитеството, когато имаме или вето, или бъде пеодоляно или нямаме вето", каза Борисов.  Стана ясно, че особеният управиотел е съгласуван с партньорите.

Само един ли ще е?

Дали ще бъде един или повече особеният управител не е ясно, но на въпрос дали тази фигура ще бъде български гражданин, Борисов отговори: "Естествено, че са български граждани".

Борисов се обърна и към президента Радев:

"Всяко наше действие се съгласува с ЕК и с OFAC и с Министерство на енергетиката на САЩ. Единственото, което моля да се произнесе не в последния ден, а сега - дари ще пусне закона или няма да го пусне", заяви Борисов. ОЩЕ: Кой ще е особеният управител на "Лукойл": Икономист с разяснение

Деница Китанова
