Жаблянов: Няма ясна опозиция в БСП

Не виждам ясна опозиция в БСП. Не подкрепям избора на нов председател, рискуваме да отидем в едно самоцелно упражнение по търсене на нов човек, с всички произтичащи негативи. Това каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" Валери Жаблянов, който е член на Националния съвет от БСП.

"Гласувах ''против'' Конгрес на БСП, ръководството няма как да е бламирано, защото част от него внесе предложението да се проведе такъв", добави той.

"Част от мотивите, които чух на заседанието на Националния съвет, заслужават внимание. Например, че един нов председател ще генерира по-голямо обществено доверие към БСП. Аз не споделям това мнение, тъй като този процес трябва да съдържа цялостно обновление на партията и адаптиране към новите социални и политически реалности, а това не може да се случи за 2-3 седмици. Рискуваме да отидем в едно самоцелно упражнение по търсене на нов човек, с всички произтичащи от това негативи. Не виждам ясна опозиция в БСП. Създаде се усещане за двойственост, тъй като другарите, които дадоха положителна оценка на участието ни в управлението, поискаха и избор на ново ръководство", коментира Жаблянов. И категорично отрече да стои възможността за ново правителство в 51-ото НС с мандат на БСП.

По думите му точката за избор на ново ръководство е по-скоро маневра с оглед предсрочните избори, които се задават. "Спокойствие, трезва преценка, положителен Конгрес, който да подготви аргументирани мотиви за спечелване на доверието на левите избиратели - от това има нужда БСП в момента. Бих подкрепил отново Зафиров за председател, тъй като пое ангажимент да консолидира левите сили и го направи в коалицията. Той предприе положителни стъпки по отношение на тежкото организационно и финансово състояние. БСП винаги е била партия с претенции да управлява, а не да стои в опозиция, затова демонстрирахме, че можем да решаваме конкретни въпроси пред България", заяви Жаблянов. Той уточни, че на Конгреса ще бъде решено в каква конфигурация партията би участвала в нов кабинет.

Според него промяна в изборното законодателство в предизборна обстановка не е желателно, защото oбикновено се търси облагодетелстване на партиите от мнозинството.

