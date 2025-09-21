Войната в Украйна:

Желязков води България на Общото събрание на ООН, ще участва в прием при Тръмп

Желязков води България на Общото събрание на ООН, ще участва в прием при Тръмп

Министър-председателят Росен Желязков ще ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), която ще се проведе в Ню Йорк в периода 23-29 септември. Темата на тазгодишния Общ политически дебат е “По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“. Тя поставя акцент върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства. Фокусът на форума е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

70 години от присъединяването на България към ООН

Сесията се провежда в символичен момент – през 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията.

В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът Росен Желязков ще проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш. Предвиждат се и разговори с редица представители на американския бизнес, съобщиха от правителствената пресслужба.

Желязков на прием при Тръмп

Министър-председателят ще вземе участие и в традиционния прием, даван от президента на САЩ Доналд Тръмп, както и във форум, организиран от Фондация „Низами Ганджеви“.

По случай 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България, премиерът Желязков ще бъде специален гост на официалния прием за българската общност, организиран от Генералното консулство на страната ни.

В състава на делегацията, ръководена от Желязков, са министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

