Израел: ООН са "маши на "Хамас"

Израелското министерство на външните работи разкритикува днес Независимата международна комисия на ООН, която след разследването си на извършваното от Израел в Ивицата Газа, го нарече "геноцид". Реакцията на Израел е, че комисията е изготвила "фалшив доклад", съобщи в. "Джерусалим пост". Председателката на комисията Нави Пилай, както и членовете на комисията Крис Сидоти и Милун Котари, "служат за маши на "Хамас", известни с откровено антисемитските си позиции", заявиха от израелското МВнР.

Докладът на комисията "се основава изцяло на лъжите на "Хамас", които са "напълно опровергани", добави министерството. "Хамас" е тази, която се опита да извърши геноцид на 7 октомври и която "открито обявява целта си да убие всеки евреин", заявиха от ведомството.

"Интересно е, че и тримата автори на този фалшив доклад наскоро подадоха оставка. На тяхно място не трябва да бъдат назначавани заместници", продължава изявлението.

Още: Непоколебима подкрепа от Тръмп: Марко Рубио пристигна в Израел

Израел също така призовава за разпускането на комисията, се посочва още в изявлението на министерството.

Над 250 000 жители са напуснали град Газа