Израел: ООН са "маши на "Хамас"

Израелското министерство на външните работи разкритикува днес Независимата международна комисия на ООН, която след разследването си на извършваното от Израел в Ивицата Газа, го нарече "геноцид". Реакцията на Израел е, че комисията е изготвила "фалшив доклад", съобщи в. "Джерусалим пост". Председателката на комисията Нави Пилай, както и членовете на комисията Крис Сидоти и Милун Котари, "служат за маши на "Хамас", известни с откровено антисемитските си позиции", заявиха от израелското МВнР. 

Докладът на комисията "се основава изцяло на лъжите на "Хамас", които са "напълно опровергани", добави министерството. "Хамас" е тази, която се опита да извърши геноцид на 7 октомври и която "открито обявява целта си да убие всеки евреин", заявиха от ведомството.

"Интересно е, че и тримата автори на този фалшив доклад наскоро подадоха оставка. На тяхно място не трябва да бъдат назначавани заместници", продължава изявлението.

Израел също така призовава за разпускането на комисията, се посочва още в изявлението на министерството. 

Над 250 000 жители са напуснали град Газа

Елена Страхилова
Елена Страхилова
