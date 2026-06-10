Йотова пред Силяновска: Очакваме Република Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в ЕС

България очаква от Република Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в Европейския съюз. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с президента на Северна Македония Гордана Силяновска – Давкова, цитирана от прессекретариата на държавния глава. Двете разговаряха в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президентът Йотова.

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Тя изтъкна, че РСМ трябва да изпълни подписаното от самата нея френско предложение от 2022 г., което стана общоевропейска позиция за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС. Илияна Йотова подчерта, че това са европейски критерии за членство, а не български изисквания. За да започне преговори, Скопие трябва да изпълни ангажиментите си, като впише българите в своята Конституция. Президентът Илияна Йотова настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония.

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В разговора, в който участваха и българският заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, държавният глава постави въпроса за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 23-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност заради разследването, което се води за катастрофата, и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България, се посочва в съобщението.

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По-рано днес държавният глава на Северна Македония говори пред български медии след края на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Не съм монарх, за да променям конституцията, това могат да го направят само депутатите, каза пред журналисти Гордана Силяновска-Давкова в отговор на въпрос кога югозападната ни съседка ще промени Основния си закон и ще впише българите в него.

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