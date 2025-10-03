Цветлин Йовчев: Трябва да се създаде държавна агенция за справяне с бедствия

„Рано е даваме оценки, нямаме достатъчно информация за действията на властите и причините да се стигне до такова бедствие. Липсата на стратегическа визия за всяка една от областите на нашия живот води до такова нещо. Мерките са такива, които към момента да създадат добро впечатление, но трябва концепция и такава липсва във всяка една област“. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Цветлин Йовчев бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър.

Още: Шефът на ДАНС да бъде отстранен заради самолета на Фон дер Лайен: МВР министърът на Орешарски коментира

„Отдавна е време да се помисли отново да се създаде такава държавна агенция на основата на ПБЗН, но към нея да бъдат присъединени Планинска спасителна служба, Бърза помощ, хеликоптерите да са там, за да има по-добра координация и реакция“, посочи още Йовчев.

За отнетите правомощия на президента

„Тази политическа обстановка в момента, острото противопоставяне между институциите, острия тон, крият риск да се превърне в бедствие. Не може да се изпада в такава патова ситуация. Политиците трябва да са на нивото на институциите, които представляват. В момента основното, с което се занимават, е кой ще стане ръководител, кой ще назначи и това води до ниска ефективност на службите“, каза още бившият шеф на ДАНС.

Още: Трябва да се изслушат полицаите в за контрабандата: Говори бивш вътрешен министър

„Грешно беше решението за отнемане на правомощия по отношение на назначаването на служебно правителство. Трябваше да се ограничат правомощията на служебното правителство. Действията на президента трябва да бъдат в духа на Конституцията, той трябва да бъде обединител, не може да бъде революционер, който да сваля правителството“, заяви още Йовчев.

За охраняваните от НСО лица

По думите му трябва да бъде намален броят лица, охранявани от НСО. Йовчев каза още, че служителите на НСО не са подготвени да охраняват лица, срещу които има криминални заплахи. Той каза още, че те имат много други мероприятия, които трябва да охраняват –посещение на чужди делегации и др.

Още: Цветлин Йовчев: Дори премиер да нареди арест, полицаите трябва да откажат