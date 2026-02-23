Малума сам не се разпознал в огледалото след шокираща промяна (ВИДЕО)

Колумбийската звезда Малума отново доказа, че е хамелеонът на ърбан жанра. По време на последната гала на Premio Lo Nuestro 2026 изпълнителят на "Hawái" прикова всички погледи не само с таланта си, но и с драстична промяна във външния си вид, която остави феновете му и международната преса в шок: певецът напълно се раздели с емблематичната си брада.

Още от пробива си в музиката брадата беше отличителен белег от визуалната идентичност в албума му "Papi Juancho". Въпреки това, на червения килим в Маями артистът се появи с напълно изчистено лице, допълнено от прическа в стил "отворена книга" и костюм с ретро силует в земни тонове.

Снимка: Getty Images

Въпрос на вътрешно усещане

Заради предизвикания шум колумбиецът реши да наруши мълчанието си и да обясни какво го е мотивирало да направи тази трансформация. В изявления пред "Billboard" по време на събитието Малума уточни, че драстичната визуална му променя далеч надхвърлят това, което музикалната индустрия диктува.

"Много е смешно, защото хората си мислят, че си подстригвам брадата или си правя различни прически, защото са в синхрон с кариерата ми; всъщност обаче те имат връзка и с това как се чувствам на лично ниво", призна певецът, подчертавайки, че външният му вид е своеобразен начин за измерване на емоционалното състояние и човешкото израстване.

Малума подчертава, че самата промяна е била шокираща дори за самия него: "Тази сутрин, когато се погледнах в огледалото, не се познах", пошегува се той пред микрофоните.

Новата визия съвпада с период на пълно щастие за артиста, който по време на вечерта отправи и трогателни думи към дъщеря си Парис, която определи като "най-красивото нещо" в живота си.

В професионален план вечерта също се оказа изключително успешна – той спечели наградата за "Колаборация на годината" заедно с Carín León.

Снимка: Getty Images

С този нов, изчистен външен вид Малума поставя началото на ера, в която зрелостта и автентичността изглеждат неговите основни двигатели, затвърждавайки, че за него визията е перфектният инструмент, чрез който да изразява вътрешния си свят, пише "La Opinión".