ПП-ДБ искат оставката на шефа на ДАНС: Причината е свързана с "Петрохан" (ВИДЕО)

ПП-ДБ заговориха отново за оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев. Поводът за това е изслушването му в комисия във връзка със случая "Петрохан", провокирано от съмненията им за двама вербувани служители на контраразузнаването в рейнджърската неправителствена организация. От ПП-ДБ са задали въпрос за въпросните служители, но по техни думи първо Денев е поискал закрито заседание, а на закритото заседание той отказал да даде информация.

"Деньо Денев трябва да си подаде оставката по две обстоятелства. На първо място от демонстрираното явно неуважение към висшия орган на държавна власт - парламента. Дошъл на изслушване в парламента и първо казва в откритата част, че не може да сподели, а когато закрихме, каза: "няма да ви кажа", коментира лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

Съмненията на ПП-ДБ, Операцията "Петрохан" и ДАНС

Според лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев тази операция има всички белези за участие на ДАНС.

"Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, но те не могат да се справят с това, че да бъдат снимани как получават инструкции. Трябва да се върви към ясна отговорност от длъжностните лица в ДАНС", добави още Мирчев.

Мирчев твърди, че техни сътрудници са заснели шефа на ДАНС да се консултира с депутата от ГЕРБ и бивш министър на вътрешните работи Христо Терзийски.

Според лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев ДАНС прикриват престъпление. "Това, което стана ясно от изявление на МВР е, че повече от 12 месеца групата е била наблюдавана с внедрени от ДАНС агенти. Ако ДАНС са позволили да се случват неща и ужасии, в които в момента прокуратурата се опитва да вади информация - означава, че те са не само активни наблюдатели, а може би и организатори на това нещо", коментира Асен Василев. ОЩЕ: Мъжът, подал първи сигнал за три тела на хижа "Петрохан", мистериозно изчезна