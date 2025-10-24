Войната в Украйна:

Кабинетът "насила" кара Радев да приеме коли от НСО

Драмата с автомобилите и шофьорите на Националната служба за охрана (НСО), използвани от президентската институция, навлезе в решаваща фаза. В парламента вече е внесен проектозакон, одобрен с Решение №718 на Министерския съвет от 23 октомври 2025 г., с който се урежда официалното прехвърляне на автомобили, шофьори и активи от НСО към администрацията на президента.

Проектът е изпратен до председателя на Народното събрание Наталия Киселова и е представен от министъра на финансите по силата на чл. 87, ал. 1 от Конституцията. Законът е подписан от премиера Томислав Дончев, главния секретар на Министерския съвет Габриела Козарева и началника на отдел "Деловодство и архив" Жана Кадънкова. Още: Радев: Вчера бе официализирана коалицията „Магнитски“

Какво предвижда новият закон

С предложеното допълнение към Закона за Националната служба за охрана се създава нов §3а в преходните и заключителните разпоредби. Според него:

  1. Съществуващите правоотношения на служителите, които досега са изпълнявали дейности, свързани с транспортното обслужване на президентската администрация, няма да се прекратяват, а ще преминат към администрацията на държавния глава.
  2. За служителите от НСО се предвижда преобразуване на служебните им правоотношения в трудови по Кодекса на труда, без да се намалява досегашното им възнаграждение.
  3. Автомобилите, активите и имуществото, свързани с транспортното обслужване, се прехвърлят към администрацията на президента. В едномесечен срок началникът на НСО и главният секретар на президентството трябва да подпишат приемо-предавателни протоколи и да предложат на министъра на финансите компенсирани промени между двата бюджета.
  4. Законът позволява предоставените автомобили да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО, при условия, определени със споразумение между двете институции.

Новите правила ще влязат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

Мотивите: прозрачност и контрол

В мотивите към законопроекта Министерският съвет посочва, че прехвърлянето на транспортната дейност към президентската администрация е необходимо, след като с последните промени в Закона за НСО отпадна функцията на службата да осигурява превоз за държавния глава и неговия екип. Още: "Ако иска на файтон, може и на колело": Борисов призова за връщане на колите на Радев (ВИДЕО)

"Прехвърлянето на активите, ресурсите и числеността на персонала ще даде възможност на администрацията да организира собственото си транспортно обслужване, като контролира и отчита пряко разходите", се казва в документа. Според правителството това ще доведе до „по-голяма прозрачност и самостоятелност в управлението на публичните средства“.

Кабинетът подчертава, че законът няма да натовари бюджета, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на НСО и президентството. Още: "Една стара "Шкода" ли е проблемът на държавата": Радев обясни за колата си и заговори за парализа във властта (ВИДЕО)

Как се стигна дотук?

Решението идва след серия от остри спорове между управляващите и президента Румен Радев. След като парламентът отне правото служителите на държавния глава да ползват автомобили на НСО, президентът отказа личното си служебно превозно средство и започна да посреща делегации с личен автомобил – демонстративен знак на несъгласие.

Първо "ДПС–Ново начало" с лидер Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, поиска финансиране за нови коли за "Дондуков" 2, а по-късно Бойко Борисов настоя автомобилите и шофьорите просто да бъдат прехвърлени от НСО, за да „"спре циркът". Радев обаче отговори, че управляващите "поднасят данайски дарове, за да компрометират президентската институция".

