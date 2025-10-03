Администрацията на Радев окончателно без НСО, охраната на Пеевски обаче остава

Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспорт за администрацията на президента. Това реши парламентът на второ четене с 119 гласа "за", 64 "против" и 13 "въздържали се", като прие промени в Закона за НСО. Промяната беше внесена от депутата от "ДПС – Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той мотивира предложението си с твърдението, че досегашната разпоредба е "напълно ненужна привилегия", която принизява службата до "обикновена транспортна компания". По думите му, подобна уредба не съществува за администрацията на Народното събрание или на Министерския съвет.

Стоянов подчерта, че служителите от президентската администрация не са охраняеми лица и неправомерно се приравняват със законово определени фигури като министри, конституционни съдии, председатели на ВКС и ВАС, кмета на София, както и бивши премиери, председатели на парламента и държавни глави. Още: Скоро: По идея на Пеевски служителите на Радев остават без коли от НСО

Поводът

Инициативата дойде само дни след инцидента във Варна на 10 август, когато движението в града беше блокирано от президентски кортеж от седем автомобила. Стоянов поиска обяснения от президентската институция дали в колите са пътували само охраняеми лица или и "други граждани – служители, близки, приятели".

В социалните мрежи депутатът коментира, че именно чл. 14 от Закона за НСО позволява администрацията на "Дондуков" 2 да използва автомобили и шофьори на службата – текст, който според него отваря врата за злоупотреби.

История на напрежението

Конфликтът между Калин Стоянов и президента Румен Радев е дългогодишен. През 2024 г. държавният глава отказа да подпише указ за служебен кабинет с предложен вътрешен министър Стоянов. По-късно, след като оглавяваше МВР и в редовния кабинет, и в служебния на Димитър Главчев, той напусна и се присъедини към "ДПС – Ново начало". Оттогава Стоянов се превърна в един от най-острите критици на Радев.Още: Парламентът повиши заплатите в НСО: Средната става 2800 лв.

Напрежение възникна и заради сигнал на Стоянов, довел до обвинение срещу бившия вътрешен министър и приближен до президента Иван Демерджиев. През април 2025 г. Демерджиев беше обвинен в безстопанственост заради обществена поръчка за над 303 млн. лв. от 2023 г.

Охраната на Пеевски остава

По време на разглеждането на законопроекта днес бяха отхвърлени предложенията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме промяната - Демократична България" депутати да не бъдат охранявани от Националната служба за охрана при липса на конкретна застрашеност и да се махне охраната от НСО на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

Охраната на Пеевски беше спасена с гласовете на ГЕРБ, съпартийците на Пеевски, БСП, "Има такъв народ" и трима независими депутати. Още: Засега - провал на промяната НСО да не охранява главния прокурор, съпругата на президента

"Това са партиите, които гласуваха срещу предложението ни да бъде премахната охраната на Главното Д от НСО. Пеевски е охраняван от 15 барети от СОБТ, жандармерия, полиция, НСО и частна охрана. Той е най-охраняваното лице в България, а за охраната му ежемесечно се всички ние плащаме повече, отколкото за президента и цялата му администрация", написа Мирчев във Facebook след гласуването.