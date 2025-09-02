Войната в Украйна:

"Кметове на Борисов триумфално преминават под арката на Пеевски. На хоризонта се очертава ГЕРБ - Ново начало": Анализ

"Пеевски прозира навсякъде. Приемането на стратегията на Новото начало във Варна би било перла в короната на Пеевски." Това каза в интервю за БНР журналистът Спас Спасов. Той разказа за серия от снимки на бившия кмет Иван Портних с хора от ДПС-НН, които обикалят в някои от общините и преговарят с кметове, издигнати и избрани от ГЕРБ, с предложение да бъде осигурено финансиране на общините и "така те триумфално преминават под арката на ДПС – Ново начало".

"Борисов ще има все по-малко поводи да изглежда щастлив. Това, което се очертава на хоризонта, е нещо като ГЕРБ – Ново начало. Кметовете, подкрепени и издигнати от ГЕРБ, изведнъж се оказват силно привлечени не от каузите и програмата, с които са станали кметове, а от възможността да бъдат финансирани през стратегията "Ново начало" на Делян Пеевски. Виждам приобщаване на все по-голяма част от хората в местната власт, издигнати и подкрепени от ГЕРБ. Силно привлечени са тези хора от аурата на Делян Пеевски", коментира Спасов. Припомнете си за какво става въпрос - ГЕРБ и "Ново начало" във Варна с обяснения в открита любов: Йордан Цонев и Иван Портних с общи действия (СНИМКИ).

Пеевски няма да съсипе ГЕРБ, защото му е необходима, но ще я превърне в нещо аморфно, смята той. По думите му, Варна е опитно поле за всички хибридни политически сортове, които се появяват в страната.

"ПП пропуснаха партийното строителство. Появиха се като енергийна формация, която завзе пространство. Формации, появявайки се по този начин, засмукват огромна част от клиентелата, която се рее в политическото пространство. Това се случи с ПП и сега партията бере тези плодове. В момента най-голямата трагедия на Благомир Коцев е, че зад него няма стабилна, солидна партия, която да го подкрепи и защити", отбеляза още журналистът.

Протестите

Във вторник вечер в 18.30 пред Община Варна възобновяват протестите срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев и двама общински съветници. И.д. кметът Павел Попов остава на поста си до 30 октомври със заповед на Коцев. Кметът продължава да изпълнява правомощията си, независимо че е в ареста, уточни Спас Спасов.

"Той е подал молба за излизане в двумесечен отпуск. Странни неща и странни съвпадения, но явно законодателството го позволява. До момента Коцев беше задържан." След като Благомир Коцев спечели кметския пост, на заместник-кметските места той е назначил хора, с които е работил дълги години, с които е бил в приятелски отношения и на които е имал доверие, поясни журналистът. "Част от тези хора го предадоха, най-хъшовски казано, след като беше задържан."

