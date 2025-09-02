БОЕЦ влезе в "офиса на Пеевски" с въпроси за Магнитски: Картината отвътре (ВИДЕО)

"Вижте за какъв дворец става дума, тази сграда е по-голяма от сградите на общините в десетки градове в България! Нямаме детска болница, нямаме аптеки в стотици населени места, но за Пеевски има дворец и получава всичко!". С такъв анонс председателят на гражданското движение БОЕЦ Георги Георгиев и негов колега, който снимаше на живо.

Посещението беше направено в сградата на ул. "Врабча" 23 - с решение на Министерския съвет тази сграда се превърна в централа на ДПС Ново начало на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Припомняме, че БОЕЦ обяви протест на 25 септември и мястото е точно централата на ДПС Ново начало - Още: БОЕЦ обяви блокада на офиса на Пеевски: "Време е гражданите да се изправят срещу мафията"

Камерата на БОЕЦ улови огромен ремонт в сградата. Припомняме, че там се помещаваше Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК). Съответно, Георгиев обаче се зачуди как така има плащания за ремонт, след като Пеевски е санкциониран по американския закон "Магнитски", тъй като получи отговор, че ДПС Ново начало плаща за ремонта - без обаче да бъде показан договор с подпис на Пеевски т.е. няма доказателство, че самият Пеевски плаща. Председателят на БОЕЦ по-късно добави, че е информиран, че подписът под договора за ремонта бил на Йордан Цонев. Георгиев се възмути как се правел ремонт "за милиони" (негово твърдение) в сграда, която била функционираща за държавни институции - Още: Работата на още една държавна агенция страда заради новата сграда на Пеевски

Припомняме, че БОЕЦ няма разследващи или наказателни функции т.е. никой не е длъжен по закон да показва на движението каквито и да е документи. Публичността специално за Пеевски обаче безспорно ще е интересна на обществото. Впоследствие дойде и патрулка, като Георги Георгиев каза пред полицаите, че подава сигнал за незаконен ремонт, докато изпълнителите на обекта казаха, че нямали нужда от разрешително, защото не правят промени по конструкцията. По въпроса със санкциите срещу Пеевски от САЩ и Великобритания, държавата така и не внесе пълна яснота - Още: Министерство след министерство "не знае" спазват ли се санкциите по "Магнитски" у нас

Специално за банковите транзакции на Пеевски и свързани с него лица, отговорът на БНБ е следният: "Информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е банкова тайна" - Още: Заради Пеевски и Магнитски: БНБ видя недопустим опит за политическа намеса

Друга държавна агенция, която работеше в сградата преди тя да стане централа на ДПС Ново начало, беше Българската агенция за инвестиции (БАИ) - тя също трябваше да се премести, припомнете си къде - Още: Българската агенция за инвестиции има нов адрес, след като освободи офисите си за Пеевски