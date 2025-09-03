Украйна атакува Русия с десетки дронове (ВИДЕО)

Украйна изстреля десетки дронове срещу територията на Русия. По данни на Москва 27 безпилотни апарата са били унищожени през последните три часа над регионите на Руската федерация и анексирания Крим, съобщават от Министерството на отбраната на Русия.

Според информацията, 10 дрона са свалени над акваторията на Черно море, 7 – над територията на анексирания Крим, още 7 над Ростовска област, 2 над Брянска, а 1 над Белгородска.

Местни жители съобщават за експлозии и в Ростовска област, в Бела Калитва. По-рано в региона беше обявена опасност от атака с дронове. За момента няма официална информация.

Заради украинската атака са въведени временни ограничения на летище Геленджик, съобщиха от Росавиация.