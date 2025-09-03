За и против ваксинацията: Спешни срещи срещу шарката по дребните преживни животни

Започна поредица от спешни срещи за ваксинацията на дребните преживни животни срещу шарка. Националната овцевъдна асоциация ще се среща с животновъди от Южна България, като ще настояват за зонално ваксиниране, само в районите, където има регистрирани огнища на заболяването. От близо седмица стадото от 50 овце на Вълко Вълчев от Хасково е затворено, след като в града бе открито огнище на шарка. Фермата му попада в 3- километровата зона, в която са в сила редица забрани, сред които свободното пашуване и търговията. Затова стопанинът е за ваксинацията.

"Аз имах 20 хиляди лева, хвърлих ги тука и да ми изгорят и 20-то хиляди лева, какво правя + 05,50 да се ваксинират, да се спре и вземат да гледат хората нормално, какво е това нещо .. под напрежение ... и в е един момент ти писва и хвърляш сопата и им ги подаряваш", коментира Вълко Вълчев пред bTV.

Именно заради това от бранша са разделени и някой са против ваксините. Ваксинацията е придружена с редица ограничения. Най-важното от които е, че сурово мляко и месо от ваксинирано животно ще може да се предава само на територията, където има ваксинация, но не и извън нея. Решение за ваксинация у нас все още няма, но страната ни вече проведе консултации по темата с Европейската комисия. Ако се стигне до имунизация на дребните преживни животни срещу шарка , това ще доведе до тригодишна забрана за износ на месо и млечни продукти за трети страни.

