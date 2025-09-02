Тръмп: Много съм разочарован от Путин (АУДИО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс.

Още: "Министерство на войната" или нещо друго: Тръмп ще отправи "вълнуващо послание"

"Много съм разочарован от президента Путин. Ние имахме чудесна комуникация, но съм много разочарован. Хиляди хора умират всяка седмица, те не са американци, а руснаци и украинци в тази безсмислена война, която никога нямаше да започне, ако аз бях президент. Това е нещо, което много ме притеснява, тъй като изборите бяха откраднати", каза Тръмп в интервю за популярното Радиошоу на Скот Дженингс.

Още: "По един подъл начин засили бомбардировките": Американският финансов министър отново плаши Путин със санкции (ВИДЕО)

"Ще видим какво ще се случи, но съм много разочарован от Путин и ние ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят. 7000 души, предимно войници, умират всяка седмица. Ако мога да направя нещо, за да спра това, смятам, че имам задължение да направя нещо", каза още Тръмп.

🚨🚨TRUMP tells me he is “disappointed” in PUTIN and that he will be “doing something to help people live.”



Watch the full interview on THE SCOTT JENNINGS RADIO SHOW at 2-3PM eastern on SALEM and streaming right here on X 🔥 pic.twitter.com/BTtLJzq9ox — Scott Jennings (@ScottJenningsKY) September 2, 2025

Американският президент заяви също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия. Тръмп направи този коментар, след като вчера китайският президент Си Цзинпин посрещна редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.

Още: Зелена светлина за защита на Украйна с помощ от САЩ: Financial Times отчита силен сигнал