Плевнелиев вижда връзка с думи на фон дер Лайен за Путин и случката в България

"Виждам Урсула фон дер Лайен в Полша, където казва, че Путин е хищник, след което се опитва да каца в България и със сигурност нейния GPS сигнал изчезва. Кой друг може да го направи това нещо?", каза президентът в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев в сутрешния блок на бТВ, който изглежда вижда връзка между двете събития. Според него такива сателити европейците нямат, а единствените, които имат са Русия, САЩ и може би вече Китай. "България е обект на тежки хибридни атаки, България е много пробита. Руската пропаганда е навсякъде", смята Плевнелиев.

Ситуацията със самолета на председателя на ЕК и България

Според него ситуацията със самолета на фон дер Лайен показва, че сме рискова държава, че нямаме добре работещи институции, че сигурността на световни лидери не е гарантирана, включително на родното небе и на родна територия.

"Не са добре всички тези новини за това, което икаме да постигнем в България. Категоричният факт е, че нашите служби не работят добре. България е обект на хибридни атаки от много години, за съжаление продължаваме в този дух. Продължаваме да бъдем зависими от руски технологии. Ако щете - нашите радари продължават да бъдат руски", смята Плевнелиев.

Според него в тази ситуация българските власти е трябвало да бъдат проактивни. "Те трябва да знаят какво да правят, ако има проблем със световен лидер. Нашите хора са преценили, че не е имало кой знае каква драма", смята още бившият президент. ОЩЕ: "Премълча и опита да го омаловажи": Атанасов за случая с фон дер Лайен и реакцията на правителството