"Смущения, а не хибридни и кибер заплахи": Няма да има разследване на случая със самолета на Фон дер Лайен

Няма защо да се разследва, защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито кибер заплахи. Това коментира премиерът Росен Желязков пред журналисти във връзка със случая със смущенията на GPS на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той обаче изрази съжаление, че става въпрос за една от страничните, но не маловажни последици от войната в Украйна.

Няма новина

Според министър-председателя няма новина. "Още от началото на войната в Украйна част от начините за водене на съвременните войни включват така наречената радио-електронна борба, която представлява смущение в радиочестотния спектър и това се наблюдава в последните години в зоната на воденето на война, но и интерференциите са от Хелзинки през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи", коментира премиерът.

По думите му тази интерференция не е таргетирана по един или друг въздухоплавателен обект, това нещо е установено в конкретния случай от екипажа на полета.

"Такива неща се случват ежедневно", каза премиерът и уточни, че самолетите много преди да има GPS също са излитали и също са кацали.

По думите му в тези моменти има създаден протокол, той е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие и тези протоколи много ясно казват, че когато има смущение на GPS сигнала, се подхожда с конвенционален метод. ОЩЕ: Инцидент или злонамерена атака? Версията на Димо Гяуров за инцидента с Фон дер Лайен