Забраняват мобилните телефони в училищата в хърватската столица Загреб

03 септември 2025, 01:11 часа 421 прочитания 0 коментара
Градските власти на Загреб препоръчаха на началните училища в хърватската столица да забранят използването на мобилни телефони, предаде агенция ХИНА, цитирайки заместник-кмета Даниела Доленец, която изрази надежда, че училищата ще приемат мярката. Редица училища в Загреб вече, по своя инициатива, въведоха вътрешни правила, забраняващи използването на мобилни телефони сред учениците, с конкретни изключения и санкции. Сега тази препоръка се разпростира до всички училища и „надяваме се, че повечето от тях ще я приемат“, заяви Доленец на пресконференция, цитирана от БТА.

Тя добави, че препоръката е изготвена през последната учебна година, като са проведени анкети в училищата и е участвала и Градската комисия за превенция на зависимостите, която е предоставила експертни съвети.

Използването на мобилни телефони и смартфони от деца има множество отрицателни ефекти: върху психичното здраве, съня, концентрацията, семейните отношения и излагането на онлайн насилие, както показват множество проучвания. В резултат на това редица държави предприеха различни инициативи за ограничаване или забрана на използването на телефони в училищата, обясни Доленец.

Тя отбеляза също, че проучване от 2022 г. на Института за социални изследвания в Загреб показва, че повече от 85 процента от учителите подкрепят забраната за използване на мобилни телефони в училищата, както и по-голямата част от децата до пети клас.

