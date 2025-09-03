Прогноза за времето - 3 септември 2025 г. (сряда)

Днес ще бъде слънчево. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По интензивни ще са явленията в планинските райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили - до умерен. Максималните температури ще са предимно между 32° и 37°, малко по-ниски на места в Югозападна България, в София - около 31°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево начало на деня в планините

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

Прекрасно време за море

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg