Трети инцидент с трамвай за ден в София

Нов инцидент с трамвай се случи тази вечер в София. Късно вечерта трамвай аварира на бул. "Константин Величков". Загубил е ход и е бил изтеглен. Движението по линията беше възстановено.

Трети инцидент с трамвай за ден

Това е третият инцидент с трамвай във вторник. Рано сутринта машина по линията 22 помете 7 автомобила и се заби в подлез край румънското посолство в столицата. До инцидента се стигна, след като отговорният ватман явно оставил трамвая без надзор и слязъл да си вземе кафе. Според властите, вероятно друго лице го е подкарало или е деактивирало спирачката. По-късно се появи неофициална информация, че има задържан за деянието.

Около обяд пък трамвай 22 отново излезе от релсите близо до гара "Подуяне", но без опасни последствия.

