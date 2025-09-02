Краси Балъков назова един българин, който има потенциала да се реализира в световния футбол

Легендата на българския футбол Красимир Балъков смята, че Илия Груев има потенциал да се реализира в най-силните турнири и първенства в световния футбол. Националът на България понастоящем играе за английския Лийдс, който е част от Висшата лига. Илия Груев дори игра цял мач в големия сблъсък срещу Арсенал (загуба с 0:5) от втория кръг на Премиър лийг, а после изкара пълни 90 минути и в двубоя срещу Нюкасъл от третия кръг, завършил при резултат 0:0.

Илия Груев е пример как любовта към футбола те отвежда към успехи

"Има футболисти, които харесвам. Например това е Илия Груев, когото познавам от много малък, работил съм с баща му. И малкият Илия – така да го нарека, той е пример как любовта му към футбола и всекидневната работа, която аз съм виждал не един път в продължение на дълги години, го води в желанието му да стане професионалист и да се реализира в един от най-силните и високоплатени шампионати", каза Балъков.

Груев знае какво прави на терена - и затова се реализира във Висшата лига

"Дано има късмет и да расте нагоре. В него виждам мисълта на човек, който знае какво прави на терена – къде да застане, кога да се открие и да иска топка, как да се предложи, да я подаде и да я пусне топката. Така че има талантливи. Има и други", добави още Красимир Балъков, който във футболната си кариера се реализира в отборите на Спортинг Лисабон и Щутгарт.

