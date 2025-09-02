Войната в Украйна:

Краси Балъков назова един българин, който има потенциала да се реализира в световния футбол

02 септември 2025, 23:07 часа 171 прочитания 0 коментара
Краси Балъков назова един българин, който има потенциала да се реализира в световния футбол

Легендата на българския футбол Красимир Балъков смята, че Илия Груев има потенциал да се реализира в най-силните турнири и първенства в световния футбол. Националът на България понастоящем играе за английския Лийдс, който е част от Висшата лига. Илия Груев дори игра цял мач в големия сблъсък срещу Арсенал (загуба с 0:5) от втория кръг на Премиър лийг, а после изкара пълни 90 минути и в двубоя срещу Нюкасъл от третия кръг, завършил при резултат 0:0.

Илия Груев е пример как любовта към футбола те отвежда към успехи

"Има футболисти, които харесвам. Например това е Илия Груев, когото познавам от много малък, работил съм с баща му. И малкият Илия – така да го нарека, той е пример как любовта му към футбола и всекидневната работа, която аз съм виждал не един път в продължение на дълги години, го води в желанието му да стане професионалист и да се реализира в един от най-силните и високоплатени шампионати", каза Балъков.

Още: Илиан Илиев: През години не сме работили добре с младите таланти, но има стъпки в правилната посока

Илия Груев

Груев знае какво прави на терена - и затова се реализира във Висшата лига

"Дано има късмет и да расте нагоре. В него виждам мисълта на човек, който знае какво прави на терена – къде да застане, кога да се открие и да иска топка, как да се предложи, да я подаде и да я пусне топката. Така че има талантливи. Има и други", добави още Красимир Балъков, който във футболната си кариера се реализира в отборите на Спортинг Лисабон и Щутгарт.

Още: Кирил Десподов се закани на Испания: Респект на терена няма да има!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Красимир Балъков Национален отбор по футбол Илия Груев
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес