Зеленски: Русия струпва нови войски в някои участъци на фронта (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс. "Сега виждаме ново струпване на руски сили в някои участъци на фронта. Той отказва да бъде принуден да сключи мир", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение, визирайки руския президент Владимир Путин.

"Военните доклади пристигат от сутринта, по-специално от командващия ВВС за прехватването на дронове. Наглостта на руснаците продължава да нараства – те атакуват Украйна все по-често посред бял ден с десетки ударни дронове. Снощи имаше 150 дрона; тази сутрин още над петдесет; вечерта още десетки, и повечето от тях бяха „шахеди“. Всъщност, рояците руски дронове в нашето небе служат като съпътстващ елемент на изявленията на Русия от Китай. Открито пренебрежение от страна на Русия към всичко, което светът прави, за да спре тази война", заяви той.

"Вчера руснаците буквално отрекоха казаното от президента Тръмп за срещата на лидерите, която е необходима, за да се сложи край на войната. Тези дни в Китай Путин продължава да разказва историите си – сякаш не носи отговорност за войната. Сякаш някой винаги го „принуждава“ да воюва, да убива, да гони децата в убежища, да изпраща хиляди хора да атакуват нашите позиции", каза още украинският лидер.

"А сега виждаме ново натрупване на руски сили в някои сектори на фронта. Единственото нещо, в което той отказва да бъде „принуден“, е мирът. Русия продължава да нанася удари. Разбира се, ние ще отговорим. Ще отговорим, включително и асиметрично, така че Русия наистина да почувства последствията от своята дързост", предупреди Зеленски.

„Вчера руснаците направо отхвърлиха това, което американският президент Доналд Тръмп заяви: че е нужна лидерска среща за прекратяване на войната. В Китай Путин продължава да измисля истории, че не е виновен за войната“, заяви Зеленски.

Украинският президент по-рано на няколко пъти подкрепи призива на Тръмп за организиране на среща на ниво държавни глави между Украйна и Русия като крачка напред към прекратяване на войната. Русия твърди, че все още не са изпълнени условията за подобна среща.

