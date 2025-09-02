Войната в Украйна:

Украйна: Никога няма да приемем руската окупация на АЕЦ "Запорожие"

02 септември 2025, 23:32 часа 478 прочитания 0 коментара
Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката атомна електроцентрала и изтеглянето на руските войски е единственият начин за гарантиране на нейната безопасност. Това заяви днес украинското външно министерство, цитирано от Ройтерс. В изявлението на ведомството не се споменава изрично руският лидер Владимир Путин, който по време на посещението си в Китай каза, че Москва е готова да си сътрудничи със САЩ по отношение на атомната електроцентрала, превзета от Русия в първите седмици след инвазията през февруари 2022 г.

"Запорожката атомна електроцентрала е и ще остане неделима част от суверенната територия на Украйна. Всеки опит на Русия да поставя под въпрос този факт е юридически нищожен и политически безсмислен", изтъква министерството, цитирано от БТА. "Единственият начин за възстановяване на ядрената безопасност е незабавното и пълно изтегляне на руската армия и другия персонал от Запорожката атомна електроцентрала", се казва още в изявлението.

